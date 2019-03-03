Почти 40 автомобилей столкнулись на МКАД во время метели. Инцидент произошел в районе 59-го километра кольцевой автодороги. Сначала столкнулись порядка 15 автомобилей, через несколько сотен метров — еще более 20. В районе 60-го километра МКАД произошли несколько мелких ДТП с участием двух-трех автомобилей в каждом. В результате случившегося пострадал один человек.

Накануне в столичном регионе был объявлен "желтый" уровень погодной опасности — до конца воскресенья ожидаются метели, ураганный ветер и гололедица. Автовладельцев Москвы и Подмосковья предупредили о сложной обстановке на дорогах и попросили по возможности не пользоваться личным транспортом.