Универсиада. Российские хоккеистки нанесли поражение шведкам

На зимней Универсиаде продолжается турнир по хоккею с мячом среди женщин. Российская сборная одержала вторую победу на турнире. На этот раз над сборной Швеции.

Россиянки победили с результатом 4:2, причем два последних мяча были забиты в заключительной четверти матча. Три гола на счету Ольги Богдановой, еще один раз отличилась Анастасия Денисова.

В другом матче норвежки победили сборную США 6:0. Российская команда лидирует в соревнованиях, одержав две победы.