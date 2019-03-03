Порошенко поздравил "Его Блаженство"

Украинский президент Петр Порошенко "сердечно поздравил" с 40-летним юбилеем главу "новой церкви" Украины — "его Блаженство" Епифания Думенко. Поздравление размещено на сайте украинского президента.

Порошенко уверен: Епифаний приложит все усилия для утверждения авторитета Украинской церкви в мировом православии и "укрепления христианской веры" жителей Украины. По мнению украинского президента, Епифанию предстоит "возглавить процесс объединения православных общин", и этот процесс будет "отмечен братской любовью, миром и согласием".

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, участвовать в этом мероприятии отказалась.

Томос об автокефалии "новой церкви" константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву 6 января. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

"Интронизация" Епифания состоялась в Киеве 3 февраля. Православный мир ее проигнорировал: почти никто из приглашенных не приехал.