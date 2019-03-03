В Севастополь прибыл "Сирийский перелом"

Поезд-музей "Сирийский перелом" прибыл в Севастополь. Состав стартовал с Казанского вокзала Москвы 23 февраля и до конца апреля посетит 60 городов от Мурманска до Владивостока, проехав почти 29 тысяч километров. На девяти открытых платформах поезда представлены оружие и техника, изъятые у террористов в Сирии. Есть и уникальные трофеи. Например, танк Т-55, попавший в Сирию из Грузии, и тоннельная машина китайского производства.

У всех экскурсоводов — опыт боевых действий в Сирии. В каждом вагоне — своя тематика. Отравляющие вещества, самодельные взрывные устройства и, конечно, оружие террористов из Германии, Бельгии, США. Состав посетил уже восемь городов, Севастополь — девятая и неслучайная остановка состава. Военнослужащие Черноморского флота внесли большой вклад в борьбу с международным терроризмом в Сирии. Достаточно вспомнить точные удары крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки "Великий Новгород".

27 апреля поезд вернется в столицу и разместится в подмосковном парке "Патриот".