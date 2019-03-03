Стал известен состав сборной России по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал имена спортсменов, которые выступят на чемпионате мира. Мировое первенство пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

В состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев. Еще участник чемпионата мира будет заявлен позже. Поршнев присоединится к команде 8 марта.

Женская сборная отправится в Швецию в следующем составе. Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.