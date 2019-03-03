Появилось видео с места столкновения десятков автомобилей на МКАД

Около четырех десятков автомобилей стали участниками серии дорожно-транспортных происшествий, произошедший утром в воскресенье, 3 марта, на Московской кольцевой автомобильной дороге. Очевидцы сняли на видео последствия инцидентов.

Как сообщалось ранее, самые крупные аварии отмечены в районе 59-го и 60-го километров МКАД. Участниками каждого из столкновений стали более 15 транспортных средств.

В настоящее время известно об одном пострадавшем.

По предварительной версии, причиной ДТП могли стать сложные погодные условия, в том числе – метель и гололедица. Отметим, что накануне в столичном регионе был объявлен "желтый" уровень погодной опасности, предупреждение будет действовать до конца воскресенья.