Крым сравнили с Берлином после объединения Германии

В странах Запада уже никто не ставит громко вопрос о принадлежности Крыма: дискуссия затихает, а международное сообщество "понимает необратимость интеграции полуострова". Такое мнение высказал немецкий политик, глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.

Обещания же нынешних политиков на Украине вернуть Крым под контроль Киева на Западе уже не воспринимают всерьез, понимая, что это невозможно, рассказал Маурер в интервью РИА Новости. В настоящее время германский депутат находится в Крыму, подготавливая визит на полуостров крупной делегации из ФРГ.

Вернуть вопрос Крыма в международную повестку киевские власти, по словам Маурера, пытаются, устраивая провокации у границ России наподобие прошлогодней отправки трех своих военных кораблей в Керченский пролив. Президент России Владимир Путин ранее заявлял: вопрос с Крымом закрыт окончательно.

За пять лет после возвращения Крыма в состав России на полуострове произошли очень большие изменения, отметил Маурер. Нынешний Крым, по словам политика, напоминает ему Берлин в 90-х годах: тогда в немецкой столице также везде стояли строительные краны, шли большие работы по строительству дорог и мостов, "колоссальное преобразование инфраструктуры".

"Идет большая стройка", — сказал депутат, весьма удивленный темпами строительства.

В августе прошлого года Андреас Маурер побывал в Крыму с деловым визитом в составе германской делегации. Тогда он заявил: со временем на всех картах мира Крым будут обозначать как российскую территорию, и остановить этот процесс уже нельзя.