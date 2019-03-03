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3 марта 201912:47

Стелу Монумента Славы во Львове снесли с третьей попытки

EPA

Лишь с третьей попытки удалось демонтировать стелу Монумента Славы во Львове. В ближайшие дни рабочие будут вручную разбивать бетонную конструкцию.

Монумент Славы установлен в центре Львова в 1970 году в память о борцах с нацизмом и состоит из нескольких скульптурных композиций, горельефов и 30-метровой стелы. После старта "кампании по декоммунизации" было принято решение демонтировать памятник, "олицетворяющий оккупационный режим". Так как мемориал не был признан комиссией "символом коммунистического режима", львовской администрации пришлось выпустить постановление о сносе "в связи с аварийным состоянием объекта". На эти цели из городского бюджета были выделены почти 300 тысяч гривен (735 тысяч рублей).

17 декабря 2018 года начался демонтаж гранитного пилона. Тогда отмечалось, что демонтировать сразу всю стелу не удастся из-за сложной конструкции, поэтому ее будут разрушать постепенно.

После сноса, часть монумента будет передана во львовский музей "Территория террора".

 

Задолго до сноса Монумент Славы не раз становился объектом нападок местных радикалов. Его обливали краской, оставляли изображение свастики, раскрашивали в сине-желтые цвета. В феврале 2018 года представители "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) разбили плиты мемориала и надпись "Победителям над нацизмом".

На Украине это не первый случай уничтожения памятников советской эпохи и монументов, установленных в память о Великой Отечественной войне. Так, только в прошлом году в Одессе разбили бюст маршала Жукова и снесли памятник Григорию Котовскому.

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