"Море выкопали — и катера по суше дотянут": украинские власти высмеяли и пристыдили

Пользователи соцсетей высмеяли сообщение о двух списанных американских катерах, которые так и не "доплыли" до Украины.

Два списанных сторожевых катера типа Island 80-х годов прошлого века США передали Украине в сентябре прошлого года. На торжественной церемонии передачи в Балтиморе президент Украины Петр Порошенко отметил чрезвычайную важность этого события, которое он назвал "подтверждением того, насколько важна Украина для будущего всего свободного мира".

Однако спустя почти полгода катера остаются на приколе и на Украину так и не прибыли. Ранее сообщалось, что на транспортировку, ремонт, расконсервацию и дооснащение этих судов Украине придется потратить порядка 10 миллионов долларов.

Пользователи соцсетей назвали такой "бизнес по-американски" гениальным решением. Некоторые хвалили Трампа как бизнесмена, который "своего не упустит" и подбадривали украинскую стороны: "море выкопали, и катера дотянете". Чтобы катера наконец-то достигли украинских берегов, пользователи интернета предложили оснастить списанные катера хотя бы парусами или же отправить в Америку украинских моряков с веслами. Были предложены и экзотические варианты: доставить на волах по дну Атлантического океана, или распилить судна, отправить их частями и почте, а на украинской территории сварить обратно.