Россия не допустит интервенции в Венесуэлу

Россия опасается, что США могут пойти на различные провокации, но сделает все, чтобы не допустить незаконного свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и военной интервенции в страну, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Матвиенко отметила циничность американских властей, позиционирующих себя как сторонников демократии, но допускающих грубые нарушения международного права, передает "Интерфакс".

Это еще одни пример попытки свержения законно избранных властей. Подобное уже было Ираке и Ливии. На очереди – Куба и Никарагуа. Матвиенко добавила, что международное сообщество должно воспрепятствовать подобным негативным тенденциям, передает ТАСС.

Родригес в свою очередь сообщила, что Мадуро поручил и дальше укреплять и расширять сотрудничество с Москвой в области энергетики, торговли и финансов.

Родригес считает, что мир делится на два блока: страны, следующие курсу Вашингтона, и государства, принимающие самостоятельные решения. Каракас предпочитает укреплять связи со свободным сообществом.

И всегда признавал выдающуюся роль России в обеспечении мира и стабильности на международном уровне, передает РИА Новости.