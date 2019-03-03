В Екатеринбурге установят памятник "Уралочке" и Николаю Карполю

Власти Екатеринбурга приняли решение об установке памятника женкой волейбольной команде "Уралочка" и ее тренеру Николаю Карполю. Скульптурная композиция будет установлена летом 2019 года.

Памятник представляет собой фрагмент игры. Четыре девушки-волейболистки расположены возле сетки, а чуть рядом – фигура Николая Карполя. Скульптурная композиция, выполненная под руководством Алексея Чебаненко, разместится на Олимпийской набережной перед Дворцом игровых видов спорта "Уралочка". Открытие памятника знаменитой волейбольной команде и ее легендарному тренеру приурочено к матчам Лиги наций по волейболу с участием команд из более чем 30 стран.

"Уралочка" 11 раз выигрывал чемпионат СССР и 14 раз побеждала в чемпионатах России. 8 раз клуб из Свердловска, впоследствии Екатеринбурга, побеждал в розыгрыше Кубка чемпионов. Все успехи были достигнуты под руководством тренера Николая Васильевича Карполя.