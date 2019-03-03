Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад по Солсбери

Посольство России в Великобритании опубликовало доклад под названием "Солсбери: вопросы без ответов". В этом документе в хронологическом порядке изложена информация, касающаяся отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Так, в докладе названа дата отравления Скрипалей — 4 марта 2018 года. Вскоре британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия ОЗХО.

Указывается также, что британские власти бездоказательно обвинили в отравлении российское государство, некоторых граждан РФ, в частности Александра Петрова и Руслана Боширова, и ряд других лиц.

Российская сторона не раз требовала от властей Великобритании предоставить информацию о Скрипалях, о том, где они находятся и как себя чувствуют, но все вопросы остались без ответа, напоминает "Интерфакс".

Юлию Скрипаль выписали из больницы Солсбери 9 апреля, ее отец покинул госпиталь 18 мая прошлого года. В настоящее время их местонахождение засекречено Великобританией.