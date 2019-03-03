Универсиада. Российские керлингисты оказались сильнее китайцев

Мужская сборная России по керлингу с победы начала выступление на Универсиаде. В первом матче наша команда обыграла сборную Китая 8:4.

Сборная России, за которую выступают Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов (запасной), выиграли встречу с результатом 8:4. Следующий матч российская команда проведет в понедельник со сборной Чехии.

В турнире принимают участие 10 сборных — России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. По итогам кругового турнира определится четверка, которая и разыграет награды.