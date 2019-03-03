"Люди в сером" готовят заговор против Меган Маркл

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, да и он сам, могут стать жертвой заговора. Так считает биограф королевской семьи Анна Пастернак, написавшая книгу об Уоллис Симпсон — супруге герцога Виндзорского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII.

По мнению Пастернак, американка Меган Маркл "оживила дух" Уоллис Симпсон, потрясшей основы британской монархии, пишет The Mirror. Желание короля жениться на дважды разведенной Симпсон в итоге стало причиной его отречения от престола в декабре 1936 года.

"Меган — как граната, брошенная в эту архаичную систему. Уже раздаются взрывы, которые, думаю, будут продолжаться, — говорит Пастернак. — Я беспокоюсь за Меган и Гарри. Он — народный принц, как Эдуард был народным королем".

По словам биографа, она опасается, что если "звезда Меган и Гарри взойдет слишком высоко", члены королевского двора, которых принцесса Диана называла "людьми в сером", могут воспринять это как угрозу "их" наследнику престола — принцу Уильяму, — и попытаться эту угрозу устранить.

По словам Пастернак, Меган "не может устанавливать свои порядки, она должна держаться в установленных рамках, поддерживая монарха и наследника". "Не думаю, что она это понимает", — отметила биограф.