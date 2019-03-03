Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян

В госпитализации с психическими проблемами нуждается порядка двух миллионов россиян, такие цифры привели в Минздраве. Известный психиатр из центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT о самых распространенных психических расстройствах у россиян. По его данным, на первом месте — расстройства непсихотического характера, характерные для людей молодого и среднего возраста. Эти расстройства протекают без психоза, но россияне с такими личностными и невротическими проблемами нуждаются в стационарном лечении. Казаковцев полагает, что таких россиян — более двух миллионов. Их состояние во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Провоцировать расстройства могут любые факторы: нелады в семейной жизни, безработица, алкоголь.

На втором месте у россиян — психозы и слабоумие (порядка 1,1 миллиона человек. Чаще всего такие пациенты страдают органическими психозами и (или) слабоумием и шизофренией. На третьем месте — умственная отсталость, ею болеют 862 тысячи человек.

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева сообщили, что за семь лет в России снизилась заболеваемость психическими расстройствами.