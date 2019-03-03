"Динамо" выиграло у "Уфы" благодаря голу в добавленное время

Воскресную программу 18 тура российской премьер-лиги открыл матч в Уфе. Местная "Уфа" принимала московское "Динамо" и проиграло 1:2. Динамовцы провели победный мяч на четвертой добавленной минуте.

"Уфа" вышла вперед на 32 минуте. Защитник гостей Тони Шуньич отдал неточный пас своему вратарю и почти тезке Антону Шунину. Нигерийский легионер хозяев поля перехватил мяч и поразил ворота.

"Динамо" отыгралось на 60 минуте. Евгений Луценко после розыгрыша углового нанес точный удар головой. Концовка осталась за москвичами, которые создали несколько опасных моментов и один из реализовали. На исходе четвертой добавленной минуты вышедший на замену Вячеслав Грулев провел победный гол. Снова динамовцам помог угловой.

Благодаря победе с результатом 2:1, "Динамо" набрало 23 очка и вышло на десятое место. "Уфа" с 16 очками остается на 15 позиции.