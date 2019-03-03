Захарова отреагировала на "расследование" о "хитром оперативнике" Яковенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала так называемое "расследование британской прессы", в котором посла РФ в Лондоне Александра Яковенко назвали шпионом. Как написала она в воскресенье в своем Facebook, "годовщину "Солсбери" британские бульварные издания отметили "достойно" — они нашли наиглавнейшего советско-российского шпиона, и им оказался Александр Яковенко. "Журналисты там не зря едят свою кашу", — язвительно добавила Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, "расследование" британских СМИ опирается, во-первых, на то, что Яковенко работал в постпредстве при ООН в Нью-Йорке и покинул город в период высылок агентов КГБ из США. Однако, продолжила Захарова, Яковенко проработал пять лет и завершил свою командировку в установленный срок. Что касается награждения Яковенко орденом "Александра Невского", который вручают только за военные заслуги, Захарова пояснила, что это не совсем так: исторически Александр Невский считался покровителем отечественной дипломатии.

По заявлению официального представителя МИД, откровенные фейки публикуются как по команде, и они призваны отвлечь от главного вопроса: "Что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года?"

Материал о собственном расследовании якобы имеющейся связи Яковенко с КГБ и ГРУ опубликовала, в частности, британская газета Mail on Sunday. Она сообщила, что два депутата Палаты общин парламента Великобритании, консерватор Боб Сили и независимый парламентарий Иэн Остин, направили на имя главы МИД страны Джереми Ханта письмо, в котором требуют тщательно изучить деятельности нынешнего посла России в Великобритании. Так, они просят предоставить им полную информацию об известных ему обстоятельствах завершения командировки Яковенко в советском постпредстве при ООН в 1986 году.

Издание приводит слова Сили, который заявил буквально следующее: "Я подозреваю, что комичный образ господина Яковенко — это именно образ, за которым скрывается хитрый оперативник".

В российском посольстве в Лондоне эту публикацию обещали прокомментировать позже, добавляет ТАСС.