Новости Политика

Все видео этой рубрики
3 марта 201914:31

Захарова отреагировала на "расследование" о "хитром оперативнике" Яковенко

Сергей Фадеичев/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала так называемое "расследование британской прессы", в котором посла РФ в Лондоне Александра Яковенко назвали шпионом. Как написала она в воскресенье в своем Facebook, "годовщину "Солсбери" британские бульварные издания отметили "достойно" — они нашли наиглавнейшего советско-российского шпиона, и им оказался Александр Яковенко. "Журналисты там не зря едят свою кашу", — язвительно добавила Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, "расследование" британских СМИ опирается, во-первых, на то, что Яковенко работал в постпредстве при ООН в Нью-Йорке и покинул город в период высылок агентов КГБ из США. Однако, продолжила Захарова, Яковенко проработал пять лет и завершил свою командировку в установленный срок. Что касается награждения Яковенко орденом "Александра Невского", который вручают только за военные заслуги, Захарова пояснила, что это не совсем так: исторически Александр Невский считался покровителем отечественной дипломатии.

По заявлению официального представителя МИД, откровенные фейки публикуются как по команде, и они призваны отвлечь от главного вопроса: "Что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года?"

Материал о собственном расследовании якобы имеющейся связи Яковенко с КГБ и ГРУ опубликовала, в частности, британская газета Mail on Sunday. Она сообщила, что два депутата Палаты общин парламента Великобритании, консерватор Боб Сили и независимый парламентарий Иэн Остин, направили на имя главы МИД страны Джереми Ханта письмо, в котором требуют тщательно изучить деятельности нынешнего посла России в Великобритании. Так, они просят предоставить им полную информацию об известных ему обстоятельствах завершения командировки Яковенко в советском постпредстве при ООН в 1986 году.

Издание приводит слова Сили, который заявил буквально следующее: "Я подозреваю, что комичный образ господина Яковенко — это именно образ, за которым скрывается хитрый оперативник".

В российском посольстве в Лондоне эту публикацию обещали прокомментировать позже, добавляет ТАСС.

Сейчас

15:38

Из-за "Дракона" на МКС сработала сигнализация

15:19

Дыра в пусанском мосту: капитану российского судна продлили срок задержания

14:54

МВД не подтвердило наказание полицейских, задержавших Емельяненко

14:08

Московские пожарные потушили загоревшееся судно

13:30

В Москве загорелось судно, направлены 25 расчетов

13:07

Прыжок с седьмого этажа: трое разбились, спасаясь от пожара в Питере

13:05

Россия не допустит интервенции в Венесуэлу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин выступил с заявлением о сложной международной обстановке и гуманитарной миссии

Путин выступил с заявлением о сложной международной обстановке и гуманитарной миссии

1 час назад
Из-за "Дракона" на МКС сработала сигнализация

Из-за "Дракона" на МКС сработала сигнализация

13 минут назад
Россия не допустит интервенции в Венесуэлу

Россия не допустит интервенции в Венесуэлу

2 часа назад
Дыра в пусанском мосту: капитану российского судна продлили срок задержания

Дыра в пусанском мосту: капитану российского судна продлили срок задержания

30 минут назад
Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян

Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян

2 часа назад
Захарова отреагировала на "расследование" о "хитром оперативнике" Яковенко

Захарова отреагировала на "расследование" о "хитром оперативнике" Яковенко

1 час назад
National Interest поведал о "настоящем убийце" из России

National Interest поведал о "настоящем убийце" из России

1 час назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

25.02.2019 09:22
Крым сравнили с Берлином после объединения Германии

Крым сравнили с Берлином после объединения Германии

3 часа назад
МВД не подтвердило наказание полицейских, задержавших Емельяненко

МВД не подтвердило наказание полицейских, задержавших Емельяненко

58 минут назад
Универсиада. Российские керлингисты оказались сильнее китайцев

Универсиада. Российские керлингисты оказались сильнее китайцев

2 часа назад
Память Алферова увековечат в Питере

Память Алферова увековечат в Питере

20 минут назад
Стелу Монумента Славы во Львове снесли с третьей попытки

Стелу Монумента Славы во Львове снесли с третьей попытки

3 часа назад
Германия нашла новый повод бояться "Северного потока - 2"

Германия нашла новый повод бояться "Северного потока - 2"

7 часов назад
Алексей Серебряков: я - русский, у меня душа болит - почему мы такие?

Алексей Серебряков: я - русский, у меня душа болит - почему мы такие?

22 часа назад
Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

01.03.2019 17:20
Борисов – Фогго: своего мы не упустим и не отдадим

Борисов – Фогго: своего мы не упустим и не отдадим

31 минута назад
Пляжный футбол. Португальская "Брага" выиграла клубный чемпионат мира

Пляжный футбол. Португальская "Брага" выиграла клубный чемпионат мира

50 минут назад
Президент призвал освободить "Земского доктора" от налогов

Президент призвал освободить "Земского доктора" от налогов

55 минут назад
"Евровидение-2019": Киев может передумать

"Евровидение-2019": Киев может передумать

1 час назад
Жизнь после амнистии: на дачах наведут порядок

Жизнь после амнистии: на дачах наведут порядок

1 час назад
Появилось видео пассажирского Boeing, выкатившегося за пределы полосы в Петербурге

Появилось видео пассажирского Boeing, выкатившегося за пределы полосы в Петербурге

1 час назад
Московские пожарные потушили загоревшееся судно

Московские пожарные потушили загоревшееся судно

1 час назад
"Люди в сером" готовят заговор против Меган Маркл

"Люди в сером" готовят заговор против Меган Маркл

2 часа назад
"Море выкопали — и катера по суше дотянут": украинские власти высмеяли и пристыдили

"Море выкопали — и катера по суше дотянут": украинские власти высмеяли и пристыдили

2 часа назад
"Динамо" выиграло у "Уфы" благодаря голу в добавленное время

"Динамо" выиграло у "Уфы" благодаря голу в добавленное время

2 часа назад
Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад по Солсбери

Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад по Солсбери

2 часа назад
Немецкий "крот" впервые углубился в грунт Марса

Немецкий "крот" впервые углубился в грунт Марса

2 часа назад
Прыжок с седьмого этажа: трое разбились, спасаясь от пожара в Питере

Прыжок с седьмого этажа: трое разбились, спасаясь от пожара в Питере

2 часа назад
В Москве сносят "морально устаревший" Олимпийский

В Москве сносят "морально устаревший" Олимпийский

3 часа назад
В Севастополь прибыл "Сирийский перелом"

В Севастополь прибыл "Сирийский перелом"

3 часа назад
Прикроватный биопринтер заменит всю поврежденную кожу

Прикроватный биопринтер заменит всю поврежденную кожу

4 часа назад
Появилось видео с места столкновения десятков автомобилей на МКАД

Появилось видео с места столкновения десятков автомобилей на МКАД

4 часа назад
Стал известен состав сборной России по биатлону

Стал известен состав сборной России по биатлону

4 часа назад
Универсиада. Российские хоккеистки нанесли поражение шведкам

Универсиада. Российские хоккеистки нанесли поражение шведкам

4 часа назад
Не осилили: 5 впечатляющих мировых недостроев

Не осилили: 5 впечатляющих мировых недостроев

4 часа назад
Российские сноубордисты взяли золото и серебро на Универсиаде

Российские сноубордисты взяли золото и серебро на Универсиаде

5 часов назад
Transparency International пригрозила Киеву отменой безвиза с ЕС

Transparency International пригрозила Киеву отменой безвиза с ЕС

9 часов назад
Бывший советник Захарченко опроверг сообщения СМИ о задержании экс-министра Тимофеева

Бывший советник Захарченко опроверг сообщения СМИ о задержании экс-министра Тимофеева

9 часов назад
Что подарить девочкам на 8 марта: интернет-магазин "МУЛЬТ" подготовил подборку подарков

Что подарить девочкам на 8 марта: интернет-магазин "МУЛЬТ" подготовил подборку подарков

15 часов назад
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50
На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

26.02.2019 10:05