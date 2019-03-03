Московские пожарные потушили загоревшееся судно

Пожар на улице Речников, 7 в Москве потушен.

Ранее сообщалось о возгорании площадью 200 квадратных метров на пришвартованном катере.К месту ЧП отправили 25 пожарных расчетов и пожарно-спасательное судно МЧС России "Полковник Чернышев".

При пожаре никто не пострадал, передает РИА Новости.