Президент призвал освободить "Земского доктора" от налогов

Сельских докторов могут освободить от уплаты налога с одного миллиона рублей, которые они получают по программе "Земский доктор". Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин в эфире телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Глава государства призвал правительство выдавать означенную сумму "чистыми" без уплаты подоходного налога.

Программа "Земский доктор" предусматривает выплату одного миллиона рублей медицинским специалистам, переехавшим работать в сельскую местность. Единовременная выплата предназначена для решения жилищного вопроса.