Дыра в пусанском мосту: капитану российского судна продлили срок задержания

Суд южнокорейского города Пусан продлил срок содержания под стражей капитану российского судна "Сигранд", которое врезалось в мост в пусанском порту. Такое решение было принято в ходе судебного заседания в воскресенье, 3 марта.

Как сообщил российский консул в Пусане Роман Быков, в данном случае максимальный срок ареста должен составить десять суток. Затем материалы должны быть переданы в прокуратуру для проверки и предъявления обвинения. Если же этого не происходит, арестованного необходимо немедленно освободить.

Однако, продолжил дипломат, после получения материалов следствия прокурор вправе назначить новый срок содержания под стражей до десяти суток. И есть возможность продлить его еще на такой же период, в течение которого должно быть принято процессуальное решение, пишет ТАСС.

Российское судно Seagrand водоизмещением шесть тысяч тонн врезалось в участок между опорами моста в порту Пусана 28 февраля. Оно получило повреждения и пробило в мосту дыру размером пять на пять метров. Перед этим, отходя от причала, судно поцарапало пришвартованную рядом яхту. В результате инцидента никто не пострадал. В экипаж "Сигранда" входят 15 граждан России.

По сведениям южнокорейских СМИ, что концентрация алкоголя в крови капитана российского судна составила 0,086 промилле при разрешенном уровне в 0,03 промилле.