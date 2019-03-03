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Противостояние Индии и Пакистана 1 час назад
Конфликт Индии и Пакистана: ядерный потенциал стран примерно равен
Весь мир затаил дыхание, когда между двумя ядерными державами чуть не разразилась большая война. Было – на волосок. Речь об Индии и Пакистане. Давний конфликт, но этот раунд начался 14 февраля, когда в индийском штате Джамму и Кашмир смертник устроил теракт, жертвами которого стали 45 человек.
Ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") (запрещена в РФ), что выступает за отделение штата Джамму и Кашмир от Индии. По данным индийских военных, глава этой группировки Масуд Азхар находится в Пакистане. Нью-Дели тут же обвиняет Исламабад в поддержке террористов, отзывает своего посла из Пакистана, и начинает полицейскую операцию по уничтожению боевиков.
Позже ВВС Индии нанесли удары с воздуха по территории Пакистана, после чего ВВС двух стран схлестнулись в воздухе.
Президент Путин позвонил премьеру Индии Моди, еще раз выразил соболезнование по поводу теракта и, как сказано в официальном сообщении Кремля, "лидеры осудили международный терроризм и любые формы его поддержки". При этом Путин выразил надежду, что кризисная ситуация между Индией и Пакистаном вскоре будет урегулирована. В Индии этот звонок от Путина имел широкий положительный резонанс.
Из этого тупика выхода нет. Все вернулось: минометные обстрелы через границу — 6 убитых гражданских в Индии, включая детей, в Пакистане погибли солдаты. Четыре дня на грани войны, похоже, лишь добавили ненависти. Схожие культуры и разные религии — конфликт длинной в 70 лет не военный – сакральный.
Взаимная демонстрация силы армий двух государств на границе в районе пропускного пункта Вага. Даже в этом церемониале они готовы наброситься друг на друга. Последствия самого кровавого распада страны в истории не получается преодолеть до сих пор.
Раздел британской Индии в 1947-м проводил специально вызванный из Лондона юрист сэр Сирил Редклифф, который до этого в колонии никогда и не был. Он единолично чертил границы из расчета религиозной принадлежности местного большинства. По плану вице-короля лорда Маунтбаттена, исламские регионы отходили к новому государству — Пакистану, индуисты и прочие — в Индийский союз. Независимым княжествам предлагалось самоопределиться. Индусский махараджа Джамму и Кашмира, где большинство населения – мусульмане, хотел, было, провозгласить независимость, но был вынужден подписать акт о присоединении к Индии.
15 миллионов беженцев с обеих сторон. Мусульмане и индуисты шли навстречу друг другу в надежде найти дом у единоверцев. Кровавая резня и стычки во время переселения унесли жизни не менее миллиона человек. Об убитых в этом взаимном геноциде семьи и общины по обе стороны помнят до сих пор.
Мусульманские кварталы Дели и других городов Индии тогда заметно опустели — люди шли в Пакистан. Около 4 миллионов мусульман так и не добрались до новой родины – были убиты по дороге. Но и Дели принял самое большое число бегущих индусов — население города тогда удвоилось с 1 до 2 миллионов человек.
Две индо-пакистанских войны за мусульманский Кашмир. Сразу после раздела в 1947-м, когда индийская армия бросается навстречу вошедшим пакистанским войскам и занимает две трети территории. Затем в 1965-м победу в той войне каждая сторона приписывает себе. Мирить Индию и Пакистан пытался Советский Союз, сохранявший, как и США, формальный нейтралитет. В Ташкенте при посредничестве председателя Совмина Косыгина президент Пакистана Аюб Хан и премьер-министр Индии Шастри договорились отвести свои армии, восстановить торговые и экономические связи.
На следующий день после подписания декларации Шахтри умирает там же, в Ташкенте, от сердечного приступа. А в 1971-м разгорается третья война за восточный Пакистан, позже он станет независимым Бангладеш.
Считается, что поражение в 1971-м и подтолкнуло Исламабад к получению ядерного оружия. С помощью Китая и с молчаливого согласия США в 1998 году Пакистан испытывает первую ядерную бомбу — через две недели после индийских испытаний.
Сегодня спорную землю Джамму и Кашмира разделяет "линия контроля ООН". Официально границы здесь нет — и Индия, и Пакистан претендуют на все территории бывшего княжества.
"До середины 80-х годов это был политический конфликт, и соглашения между Индией и Пакистаном могли быть достигнуты. Но последние 30 лет это стало вопросом борьбы с джихадистами, с угрозой экстремизма. Кашмир стал тем самым местом, где зародился исламский фундаментализм, там был поставлен их первый эксперимент",- отметил Теж Кумар Тику, военный историк, участник индо-пакистанский войны 1971 года, полковник в отставке.
Талибы, "Аль-Каида" (запрещена в РФ), "Джаиш-э-Мухаммад" (запрещена в РФ) — в Индии Пакистан называют колыбелью террористов, именно их руками Исламабад, по мнению Дели, ведет прокси-войну за Кашмир и возможный доступ к ядерному оружию добавляет нервозности.
Недавно впервые с 1971 года индийская авиация нанесла удар пакистанской территории: как уверяет Индия, били по лагерю террористов. Время подлета — несколько минут, а истребители "Мираж-2000" могли нести ядерные боеприпасы. Эти считаные секунды и могли стать началом ядерной войны.
Современный военный бюджет Индии почти в семь раз превосходит оборонные расходы Пакистана. Индийская армия в два раза больше по численности и несравнимо лучше оснащена. Но ядерный потенциал двух непримиримых соседей примерно равен. Число боезарядов в Пакистане даже превосходит индийский арсенал. Да и так называемые средства доставки вполне сопоставимы — индийская ракета Agni-5 летает на 5 тысяч километров. Пакистанская "Хатф V" доставляет заряд на полторы тысячи — для территории Индии более чем достаточно.
Что есть у Дели, и нет у Исламабада — полноценная ядерная триада, средства доставки боеголовок с земли, воздуха и из-под воды. Средняя мощность зарядов с обеих сторон, как считается, — 30-40 килотонн — достаточно чтобы уничтожить крупные мегаполисы и аэродромы. При ядерном паритете индийская доктрина нанесения "первого удара" не подразумевает, Пакистан же не себя подобных обязательств не брал.
"Впервые Пакистан понял, что он не может угрожать применить ядерное оружие. И в этом кризисе их власти не трясли своими боеголовками, как раньше: такими небольшими зарядами они не смогут преломить исход войны. Но какова будет реакция? Концепция второго удара Индии подразумевает нанесение полномасштабного ответа", — сказал Раджив Найан, научный сотрудник Института анализа и исследований безопасности.
Но в небе над Джамму и Кашмиром шла война воздушная. Американские Ф-16 против советских МиГ-21. Ни одна из сторон не заявила, что самолеты противника были сбиты средствами ПВО.
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