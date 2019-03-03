Убийца жены и сына расписал комнату кровью

Причиной двойного убийства в столичном районе Медведково могла стать ревность. Мнение отца подозреваемого приводит телеканал "Москва 24".

Ранее сообщалось, что 34-летний житель Москвы, приехавший с семьей пять лет назад из Украины, жестоко расправился со своей женой и ребенком. Тела 29-летней супруги и шестилетнего сына обнаружила бабушка погибшей (семья проживала в ее квартире). Хозяйка квартиры ночью слышала, как ее внучка часто выходила в подъезд покурить. Рано утром, выйдя в коридор, женщина заметила, что ступни прилипают к полу, а в ванной закрылся муж внучки. В детской комнате на полу она обнаружила свою внучку и правнука. Более 60 ран нанесены мальчику ножом и отверткой, установили следователи.

В комнате мужчина оставил две надписи, сделанные кровью: "Маша — иуда" и "Я тебя породил, я тебя и убью". Убийца после расправы над семьей пытался покончить с собой, запершись в ванной, но не смог убить себя. Сейчас он находится в НИИ имени Склифосовского.

Отец подозреваемого писатель Александр Никитин предположил, что конфликт могла спровоцировать убитая жена. Журналистам он рассказал, что надпись "Иуда" говорит о предательстве жены. "Это значит, что она что-то сделала" — уверен Никитин. Попытку самоубийства сына Никитин оценил как "моральную смерть".

Произошедшее шокировало и соседей семьи. Жители подъезда говорят, что ничего подозрительного перед убийством не заметили. Однако продавец ближайшего супермаркета рассказала, как отец семейства запомнился ей тем, что мог купить за раз 10—15 бутылок водки разных марок.