В Хаме отбита атака боевиков

Сирийская армия минувшей ночью отбила массированную атаку террористов на ее позиции на севере провинции Хама, граничащей с провинцией Идлиб. При этом несколько военнослужащих погибли и получили ранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирии, боевики напали на армейские позиции в 1:30 по местному времени в воскресенье (2:30 по Москве). Отмечается, что террористы воспользовались плохими погодными условиями. В ходе атаки они вели огонь из различных видов вооружения.

По словам военного источника, сирийская армия атаку отбила "со всей доблестью", несколько боевиков были ликвидированы, их техника и вооружения — уничтожены.

МИД Сирии уже сделал заявление на этот счет, осудив очередное нарушение перемирия в районе демилитаризованной зоны и подтвердив намерение Дамаска продолжать защищать мирных жителей.

Сирийская провинция Идлиб остается последней провинцией в стране, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные формирования.

Министры обороны России и Турции подписали 17 сентября 2018 года в Сочи меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Перед этим прошли переговоры президентов РФ и Турции, являющихся странами-гарантами перемирия в Сирии.