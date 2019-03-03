Отец Децла ответил на обвинение его вдовы

Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.

Толмацкий удивился подобным обвинениям. Девушке предлагали открыть банковский счет, о том, чтобы забрать Антония, не было и речи. Мальчик должен жить с матерью. Единственное, стоит вписать Кирилла в его свидетельство о рождении, написал отец певца в Instagram.

Децл внезапно скончался в возрасте 35 лет на концерте в Ижевске. У музыканта остановилось сердце. Несмотря на возраст, Децл успел записать восемь пластинок.