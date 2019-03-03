Почти вся работа засекречена: ССО отметили первый круглый юбилей

27 февраля — первый круглый юбилей российских Сил специальных операций. Со дня создания элитного подразделения Минобороны прошло 10 лет. О работе этих парней мы знаем не так много. Операции с их участием секретны, проходят с риском для жизни и далеко не все известны широкой публике.

Эти кадры никогда не демонстрировались в эфире. Реальная работа специалистов сил спецопераций в Сирии. 2016 год. Пустыня восточнее сирийского Хомса. Небольшой, но очень показательный эпизод. Боевики ИГИЛ (запрещено в РФ) тогда попытались организовать контратаку, чтобы вернуть под свой контроль ряд населенных пунктов, и сирийские военные начали спешное отступление.

Предотвратили бегство бойцы Сил специальных операций, не более двадцати человек остановили контратаку 300 террористов, сирийские военные вернулись на позиции и за ночь взяли еще три высоты.

Сейчас бронетехника правительственных сил под плотным огнем противника пытается подавить огневые точки террористов ИГИЛ, которые находятся в километре. Первый командир ССО Олег Мартьянов объясняет, в чем уникальная особенность Сил спецопераций.

"На мой взгляд, тезис о том, что появление Сил специальных операций в том или ином участке местности или регионе даже, могут не только остановить войну и принести какую-то победу, но они могут даже ее и предотвратить, и опыт Сирии это неоднократно подтверждал, когда небольшими силами ребята решали задачи, которые были не под силу большим мотострелковым и танковым подразделениям", — сказал Мартьянов.

Сейчас ССО — это прекрасно обученное, экипированное соединение, специалисты которого в работе используют наиболее современные системы вооружений и технику. Способны выполнять задачи в любой точке мира, под водой, на воде на суше. Но главное – это, конечно, люди, здесь каждый специалист уникален.

Пальмира после того, как ее второй раз удалось отбить. Офицеры ССО наряду с летчиками и военными советниками тогда обеспечили победу в операции. Аэродром Пальмиры. Правительственные силы отбили его накануне.

А это уже Алеппо. 2016 год. Боевики организовали последние крупное наступление на северную столицу Сирии. Появилась реальная угроза утратить контроль над Алеппо. Тогда отряд ССО остановил террористов, была организована оборона, противотанковыми ракетными комплексами уничтожена бронетехника боевиков. Специалисты Сил выявили артиллерию радикалов, передали координаты для авиации. Реактивные системы залпового огня, пушки, минометы были уничтожены российскими летчикам. В то наступление на Алеппо осенью 2016-го террористы бросили несколько тысяч боевиков.

Понятно и отношение высшего военно-политического руководства страны к бойцам Сил специальных операций.

Знаменитая резолюция верховного главнокомандующего на представлении оборонного ведомства о наградах для офицеров ССО. Награды бойцы получили за отражение атаки террористов в провинции Алеппо. Группу из 16 офицеров атаковал отряд радикалов численностью более 300 человек. Атака была отражена, боевики понесли тяжелые потери.

Президент России 27 февраля лично поздравил командование и весь личный состав с Днем Сил специальных операций. Во время выступления Владимир Путин говорил и о личном. Глава государства вспомнил, что в годы Великой Отечественной войны его отец служил в составе подразделения спецназа. Президент подчеркнул, что Силы могут выполнить любую, самую сложную задачу.

"В сложнейших, нестандартных ситуациях вы действуете четко, не зная преград, демонстрируя силу справедливости и достоинства, выдержки и уверенности в правоте своего дела. Пять лет назад в эти дни бойцы и командиры Сил специальных операций сделали все, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе, защитить людей от насилия, карателей, чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный, самостоятельный выбор на историческом референдуме. Силы специальных операций всегда на передовой, там, где труднее всего. Именно так вы действуете и в Сирии. Вы внесли огромный вклад в разгром террористических группировок в освобождение сирийской земли от бандитов. Если приходилось, принимали неравный бой, вызывали огонь на себя", — подчеркнул Путин.

Здесь же перед личным составом Сил специальных операций Владимир Путин вручил Звезду Героя Владимиру Ковтуну, полковнику запаса, который в составе группы советского спецназа в 1987 году в Афганистане захватил первый переносной зенитно -ракетный комплекс "Стингер" американского производства и документацию к нему. Трофей позволил советским специалистам не только усовершенствовать собственные зенитные средства, но и внести коррективы в авионику и систему защиты боевой авиации. Кроме того, были получены неопровержимые доказательства поддержки Вашингтоном афганских боевиков.

За успехами Сил спецопераций стоят ежедневная работа, подготовка, занятия, тренировки: в воздухе, на земле, на воде и под водой: Кадры уникальных учений. Офицеры сил в Средиземном море отрабатывают эвакуацию граждан России из условной страны, где произошло обострение военно-политической обстановки. На суше боевые пловцы проводят разведку, готовят место высадки для основных сил. На быстроходных бронированных катерах БК-16 группы спецназа высаживаются на берег, выполняют задачу и уходят в море.

То, что есть в открытых источниках, — лишь малая часть тех задач, которые решают ССО. Практически вся их работа засекречена.