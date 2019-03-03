На своей же мине: машина с украинскими военными подорвалась в Донбассе

В Донбассе на дороге между населенными пунктами Бердянское и Широкино подорвался на мине автомобиль с пятью украинскими военными. При этом, как установила разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), мина была установлена украинской стороной.

Взрыв произошел в ночь с 1 на 2 марта, минно-осколочные ранения получили пятеро военнослужащих 79-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их доставили в мобильный военный госпиталь Мариуполя, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое, рассказал глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Минировать автодороги в контролируемых Украиной селах Донбасса подразделения ВСУ начали в декабре 2018 года, напоминает ТАСС. В Народной милиции ДНР после этого заявляли, что результатом могут стать подрывы транспорта и использование этого украинской стороной как повода для остановки движения личного автотранспорта мирных жителей на мариупольском направлении.

В субботу 23 февраля в 50 метрах от КПП "Еленовка" в Донбассе подорвался на мине микроавтобус с гражданскими лицами. Как заявило командование операции Объединенных сил Украины на востоке страны, микроавтобус на обочине наехал на противотанковую мину. Трагедия произошла на нейтральной территории. Погибли два человека, еще один получил ранения.