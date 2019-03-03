Не справился с управлением: автобус с 40 туристами попал в ДТП в Швеции

В провинции Херьедален в центральной части Швеции попал в аварию автобус, в котором ехали 40 туристов из Дании. Несколько человек получили легкие травмы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на шведские СМИ, водитель не справился с управлением, после чего автобус съехал с дороги в кювет. Предполагается, что причиной ДТП стали плохие погодные условия: ранее шведские синоптики прогнозировали сильные снегопады в этом регионе.