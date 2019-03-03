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3 марта 201920:16 Алексей Петров

Универсиада: фотосессия Путина и привет от лайки

Россия вновь стала мировым центром спорта. Гости из 58 стран открывают для себя Сибирь — в Красноярске стартовала первая у нас зимняя Универсиада. На торжественной церемонии об открытии Универсиады объявил Президент Путин.

Весь пьедестал занят российскими лыжниками. Глава государства лично награждает победителя. Президент и сам внимательно следил за гонкой. Еще одна знаковая победа – первое золото Универсиады завоевала наша лыжница Алиса Жамбалова.

Пока зрители не в силах оторваться от соревнований, специалистам Главного операционного центра не до эмоций. На больших экранах — изображение с камер наблюдения. Сотрудники различных ведомств отвечают за безопасность, координируют волонтеров, если нужно, вносят коррективы.

В зоне отдыха российская сборная набирается сил перед стартами. Отдыхает, читает Александра Дюма и играет в шахматы.

Универсиада в Красноярске побьет рекорд по массовости, отмечает Путин, общаясь со спортсменами. Участников — почти три тысячи.

Президента буквально окружают, просят сфотографироваться. Но вместо одного коллективного снимка — одна из самых длинных импровизированных фотосессий: каждый хотел селфи с главой государства.

Деревня зимней Универсиады расположена на базе кампуса Сибирского федерального университета. Возведены и новые здания. После Универсиады все объекты станут частью студенческого городка. До большинства спорткомплексов отсюда рукой подать.

В Красноярске к Универсиаде построили с нуля или реконструировали более двух десятков спортивных сооружений. Оно из них — "Кристалл Арена", новый современный комплекс. Сейчас здесь соревнуются хоккеисты.

Среди новых комплексов – "Платинум Арена Красноярск", где прошла масштабная церемония открытия. Так выглядит обновленный стадион "Енисей", вмещающий пять тысяч зрителей. Здесь проходят соревнования по хоккею с мячом, который впервые представлен на Универсиаде. Преобразился горнолыжный комплекс "Бобровый лог". Одним из самых современных считается и спорткомплекс "Сопка".

Спортсмены, судьи, зрители прилетают в новый терминал красноярского аэропорта. Он сооружен специально к Универсиаде. Построили всего за полтора года. Здесь просторно, удобно для пассажиров, но главное — внедрены самые современные технологии. Каждого из прилетевших пассажиров приветствует лайка — талисман Универсиады.

Спортсмены, конечно, волнуются. Российские тренеры тоже переживают, но в силах и настрое спортсменов — никаких сомнений.

"На Универсиаду отобрались лучшие спортсмены. Это сильнейшие среди студентов. Так что будем бороться", — отметил Александр Долгов, тренер сборной России по фристайлу.

Борьба уже оживленная. С побед стартовали наши мужская и женская сборные по хоккею с мячом и по хоккею с шайбой, в бой за медали вступили шведы, японцы, венгры. 3 марта разыгрывают медали сноубордисты, фристайлисты и лыжники.

Универсиаду невозможно представить без волонтеров. Всего их более пяти тысяч. И встретить их можно повсюду.

Жителям Красноярска быстро удалось завоевать сердца болельщиков. "Сибиряки очень радушные и дружелюбные. Город очень красивый", — сказали иностранные гости.

За ходом Универсиады следят и тысячи российских болельщиков. "Это событие мирового значения. Приятно быть причастными к этому", — говорят они.

Впервые в истории зимних Универсиад продажа билетов стартовала ровно за год до начала Игр, и они все раскуплены. Продлится Универсиада до 12 марта.

Текст: "Вести недели"

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