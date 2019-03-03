Стыковка с МКС: русский твит Маска и разгрузка "Дракона"
Глава компании SpaceX Илон Маск поблагодарил "за добрые слова" своих подписчиков Twitter по-русски. На кириллице Маск ответил поздравления из России с успешной стыковкой с МКС корабля Dragon-2 .Подписчица Katya Pavlushchenko оставила несколько комментариев к твиту Маска на английском языке. На один из них, где она поздравляет Маска "от имени космических энтузиастов России", глава SpaceX ответил, но по-русски. Подписчица решила поздравить Маска от имени россиян, посчитав, что Роскосмос и его глава Дмитрий Рогозин вряд ли поздравят SpaceX. Ранее Роскосмос поздравил NASA с успешной стыковкой корабля Dragon-2.
Беспилотный американский корабль Dragon-2 пристыковался к МКС в воскресенье утром. Из корабля уже взяты пробы воздуха. Перед открытием люка россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн надели защитные маски, чтобы обезопасить себя от вредных частиц, которые могут находиться в корабле.
Так как роль экипажа корабля выполнял манекен Рипли, названный так в честь главной героини фантастической киносаги "Чужой", космонавтам пришлось самостоятельно выгрузить посылки, находившиеся на борту Dragon-2. Груз весом почти 200 килограмм содержит продукты для космонавтов и материалы для научных экспериментов. Процесс стыковки, открытия шлюза и разгрузки транслировался в прямом эфире на сайте NASA. На кадрах видно, что в работе участвуют россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сан-Жак. В завершение этих манипуляций воздух из Dragon-2 начнет поступать на МКС.
Отстыковка Dragon-2 от МКС намечена на 8 марта. Как ожидается, корабль после спуска на парашюте приземлится на платформу в Атлантическом океане. Если все пройдет штатно, в июле состоится запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту. Если пилотируемый полет будет успешным, в NASA примут решение о сертификации кораблей Crew Dragon для регулярных полетов. Сейчас запуск космических кораблей на МКС возможен только с помощью российских "Союзов".
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