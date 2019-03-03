Универсиада. Максим Буров выиграл соревнования по спортивной акробатике

На проходящей в Красноярске Универсиаде разыграны медали во фристайле. Российский спортсмен Максим Буров стал первым в лыжной акробатике.

Выступления Максима Бурова судьи оценили в 119,91 балла, что принесло ему золотую медаль. На втором месте китаец Ли Чжунлинь (87,77). Бронзовая награда у еще одного россиянина Руслана Катманова (87,77). У женщин победительницей стала белоруска Александра Рамановская 100,29 балла). На втором месте наша Любовь Никитина с результатом 91,29 балла. Третье место у представительницы Казахстана Жанботы Алдабергеновой (79,38).

В первый соревновательный день сборная России завоевала четыре золотых медали. Ранее чемпиона зимних студенческих игр стали Алиса Жамбалова, Иван Якимушкин (оба лыжные гонки) и Кристина Пауль (сноуборд).