Гуайдо не торопится на родину

В Венесуэле — затишье. То ли после бури, то ли перед ней. Лицемерная операция по заброске американской гуманитарной помощи через границу с Колумбией, предпринятая самозванцем Гуайдо, провалилась. Протесты стихли. Попытка госпереворота не удалась, но на границе с Колумбией напряжение не спадает.

Провокаторы со стороны Колумбии подожгли и так сгоревший грузовик, на котором провозили гуманитарную помощь. Полиции Венесуэлы удалось оттеснить их. Cами провокаторы разбежались по лесу и кричат оттуда лозунги, пытаются кидаться камнями. Полиция и военные Венесуэлы блокируют мост.

Уже не просто майки и маски, закрывающие лица, — противогазы, каски, щиты.

Уже не просто камни один за другим в кого попало — хоть и элементарная, но все же стратегия. Манифестанты поджигают шину, чтобы из-за дымовой завесы их было хуже видно. Первая шеренга — вперед с щитами. Вторая из-за них атакует: камни, зажигательные смеси.

Это то, что изъяли военные и полиция Венесуэлы. Раньше провокаторы с колумбийской стороны использовали только камни, а сейчас начали использовать и самодельные рогатки . Стреляют стеклянными шариками. Мы поговорили с несколькими военными, которые получили ими удар. Довольно больно, и по их словам: если попадет в висок, то исход будет летальным.

Стреляют одновременно по несколько человек. Напряжение на мостах, связывающих две страны, не спадает. Группы протестующих возмущены отказом Венесуэлы от гумпомощи, предложенной Соединенными Штатами. Их много и на колумбийской стороне, и на венесуэльской — в приграничных городах и поселках. Сторонники избранного и действующего президента Мадуро выступают против помощи от США.

Неизвестно, что на самом деле ввезут в страну американцы. Можно разглядеть состав того груза , который пытались ввести на сторону Венесуэлы. Ближе к выходу уложили консервы, дальше — еда в фольге, в самой глубине — огромное количество всевозможных железных катушек — железная проволока.

Венесуэльские полицейские, которые просят не снимать их лица, выкладывают найденные в фурах складные ножи, гвозди, проволоку. Для чего на самом деле их это пытались ввезти, непонятно: одна сторона скажет, что это стройматериал для ремонта старых лачуг в баррио, другая назовет это инструментами для создания баррикад. Именно эту версию высказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. То же самое говорят и полицейские, и местные журналисты на границе.

"Это "мигелито", чтобы повреждать шины. Это для полиции или мотоциклов", — сказал один из полицейских.

Вот как выглядят эти "мигелито", что на местном сленге заграждение из перекрученных гвоздей или стальных штырей, а по-нашему – "мини-ежи". Для чего бы на самом деле не предназначались эти гвозди? Военные Венесуэлы готовятся ко всему.

Один из военный городков. Сюда сейчас пускают только по спецразрешениям, поэтому мы вынуждены снимать из машины. Начиная с 10 февраля, в Венесуэле проходят постоянные военные учения — на случай самых драматичных событий. Только недавно в учениях, по сообщениям местной правительственной телекомпании, принялм участие около миллиона военных. Несмотря на периодические сообщения о переходе на сторону самопровозглашенного президента Гуайдо, большая часть военных верна Мадуро.

Выступая после провокации на границе с Колумбией, он обращался в том числе и к военным: "Это был настоящий штурм. Я хочу выразить благодарность жителям Тачиры, боливарианским Вооруженным силам, особенно Национальной гвардии, за победоносную защиту границ Венесуэлы".

Дворец Национальной ассамблеи. Парламент Венесуэлы. Фактически рабочее место Гуайдо. Одно из заседаний проходит без его участия. Сам Гуайдо отправился на границу с Колумбией готовить дорогу для гуманитарной помощи.

Начиная с 21 февраля, Гуайдо так и не появился ни в Каракасе, ни вообще в Венесуэле. Путешествует. Сначала — Колумбия, где он пытался провести гуманитарную помощь через границу. Не получилось. Дальше — Парагвай, Аргентина — объехал половину Южной Америки.

В Венесуэле без него тем временем — ежегодный традиционный карнавал. Католический аналог Масленицы в Венесуэле — это не столько фестиваль профессиональных танцоров, как, например, в Рио-де-Жанейро на знаменитом бразильском карнавале, сколько народный праздник для всех желающих. Действующий президент Венесуэлы заявил, что на карнавал в страну приедут 250 тысяч туристов. При этом безопасность обеспечивают 200 тысяч сотрудников сил безопасности.

Туристический потенциал Венесуэлы на самом деле безграничен: здесь, например, находится самый высокий водопад в мире — километр в высоту — вода распыляется на мелкие капли и превращается в туман. Венесуэльские горы Тепуи — остатки обширного плато, которое образовалось 200 млн лет назад, когда Южная Америка и Африка были одним континентом, — известны на весь мир. Но в последние годы количество туристов, приезжающих в страну, снижается. Каракас называют едва ли не самым криминальным городом в мире, и европейские страны не рекомендуют своим гражданам посещать Венесуэлу без необходимости. Не подкупают даже цены, которые для иностранцев кажутся здесь минимальными, а для местных — почти неподъемными.

Центральный базар Каракаса. От наших рынков отличается тем, что здесь, например, продаются, огромные пальмовые листы, в которых готовится местное национальное блюда. Здесь же продаются корнеплоды юка — из них делают так называемые сухие лепешки, которые используют вместо хлеба. В целом ассортимент довольно большой, но вопросы вызывают цены. Например, один килограмм простой картошки здесь стоит 4, а где-то и 5 тысяч местных боливаров. Это получается больше доллара. При том что средняя зарплата в Венесуэле — около 10 долларов в месяц.

Самый ходовой товар — бананы, которые здесь используют даже для приготовления супов. Один из сортов по вкусу, как картошка, стоит почти доллар. На минимальную зарплату можно купить порядка 8 килограммов бананов. Больше всего покупателей — по субботам и воскресеньям.

В стране масса проблем, но готовы ли люди доверить их человеку, назвавшему себя президентом, не спрашивая народ, а потом еще и уехавшему из страны?

"У нас уже есть президент. Чтобы выбрать президента, организуют свободные выборы. Как говорил команданте Уго Чавес, мы выбираем нашего президента на честных выборах. Сейчас у нас достойный президент. То, что сейчас такие проблемы, объяснимо. Но в любом случае подобные вопросы решаются демократическим путем", — уверены местные жители.

Приезд Гуайдо в Венесуэлу переносился несколько раз. Последние данные: он должен появиться в Каракасе 4 марта. Верховный суд запрещал ему покидать страну, и есть вероятность, что по приезду его арестуют. Решится ли Гуайдо вернуться в страну, президентом которой сам себя и назвал, — теперь большой вопрос.