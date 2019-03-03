Тема:
Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
Гуайдо не торопится на родину
В Венесуэле — затишье. То ли после бури, то ли перед ней. Лицемерная операция по заброске американской гуманитарной помощи через границу с Колумбией, предпринятая самозванцем Гуайдо, провалилась. Протесты стихли. Попытка госпереворота не удалась, но на границе с Колумбией напряжение не спадает.
Провокаторы со стороны Колумбии подожгли и так сгоревший грузовик, на котором провозили гуманитарную помощь. Полиции Венесуэлы удалось оттеснить их. Cами провокаторы разбежались по лесу и кричат оттуда лозунги, пытаются кидаться камнями. Полиция и военные Венесуэлы блокируют мост.
Уже не просто майки и маски, закрывающие лица, — противогазы, каски, щиты.
Уже не просто камни один за другим в кого попало — хоть и элементарная, но все же стратегия. Манифестанты поджигают шину, чтобы из-за дымовой завесы их было хуже видно. Первая шеренга — вперед с щитами. Вторая из-за них атакует: камни, зажигательные смеси.
Это то, что изъяли военные и полиция Венесуэлы. Раньше провокаторы с колумбийской стороны использовали только камни, а сейчас начали использовать и самодельные рогатки . Стреляют стеклянными шариками. Мы поговорили с несколькими военными, которые получили ими удар. Довольно больно, и по их словам: если попадет в висок, то исход будет летальным.
Стреляют одновременно по несколько человек. Напряжение на мостах, связывающих две страны, не спадает. Группы протестующих возмущены отказом Венесуэлы от гумпомощи, предложенной Соединенными Штатами. Их много и на колумбийской стороне, и на венесуэльской — в приграничных городах и поселках. Сторонники избранного и действующего президента Мадуро выступают против помощи от США.
Неизвестно, что на самом деле ввезут в страну американцы. Можно разглядеть состав того груза , который пытались ввести на сторону Венесуэлы. Ближе к выходу уложили консервы, дальше — еда в фольге, в самой глубине — огромное количество всевозможных железных катушек — железная проволока.
Венесуэльские полицейские, которые просят не снимать их лица, выкладывают найденные в фурах складные ножи, гвозди, проволоку. Для чего на самом деле их это пытались ввезти, непонятно: одна сторона скажет, что это стройматериал для ремонта старых лачуг в баррио, другая назовет это инструментами для создания баррикад. Именно эту версию высказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. То же самое говорят и полицейские, и местные журналисты на границе.
"Это "мигелито", чтобы повреждать шины. Это для полиции или мотоциклов", — сказал один из полицейских.
Вот как выглядят эти "мигелито", что на местном сленге заграждение из перекрученных гвоздей или стальных штырей, а по-нашему – "мини-ежи". Для чего бы на самом деле не предназначались эти гвозди? Военные Венесуэлы готовятся ко всему.
Один из военный городков. Сюда сейчас пускают только по спецразрешениям, поэтому мы вынуждены снимать из машины. Начиная с 10 февраля, в Венесуэле проходят постоянные военные учения — на случай самых драматичных событий. Только недавно в учениях, по сообщениям местной правительственной телекомпании, принялм участие около миллиона военных. Несмотря на периодические сообщения о переходе на сторону самопровозглашенного президента Гуайдо, большая часть военных верна Мадуро.
Выступая после провокации на границе с Колумбией, он обращался в том числе и к военным: "Это был настоящий штурм. Я хочу выразить благодарность жителям Тачиры, боливарианским Вооруженным силам, особенно Национальной гвардии, за победоносную защиту границ Венесуэлы".
Дворец Национальной ассамблеи. Парламент Венесуэлы. Фактически рабочее место Гуайдо. Одно из заседаний проходит без его участия. Сам Гуайдо отправился на границу с Колумбией готовить дорогу для гуманитарной помощи.
Начиная с 21 февраля, Гуайдо так и не появился ни в Каракасе, ни вообще в Венесуэле. Путешествует. Сначала — Колумбия, где он пытался провести гуманитарную помощь через границу. Не получилось. Дальше — Парагвай, Аргентина — объехал половину Южной Америки.
В Венесуэле без него тем временем — ежегодный традиционный карнавал. Католический аналог Масленицы в Венесуэле — это не столько фестиваль профессиональных танцоров, как, например, в Рио-де-Жанейро на знаменитом бразильском карнавале, сколько народный праздник для всех желающих. Действующий президент Венесуэлы заявил, что на карнавал в страну приедут 250 тысяч туристов. При этом безопасность обеспечивают 200 тысяч сотрудников сил безопасности.
Туристический потенциал Венесуэлы на самом деле безграничен: здесь, например, находится самый высокий водопад в мире — километр в высоту — вода распыляется на мелкие капли и превращается в туман. Венесуэльские горы Тепуи — остатки обширного плато, которое образовалось 200 млн лет назад, когда Южная Америка и Африка были одним континентом, — известны на весь мир. Но в последние годы количество туристов, приезжающих в страну, снижается. Каракас называют едва ли не самым криминальным городом в мире, и европейские страны не рекомендуют своим гражданам посещать Венесуэлу без необходимости. Не подкупают даже цены, которые для иностранцев кажутся здесь минимальными, а для местных — почти неподъемными.
Центральный базар Каракаса. От наших рынков отличается тем, что здесь, например, продаются, огромные пальмовые листы, в которых готовится местное национальное блюда. Здесь же продаются корнеплоды юка — из них делают так называемые сухие лепешки, которые используют вместо хлеба. В целом ассортимент довольно большой, но вопросы вызывают цены. Например, один килограмм простой картошки здесь стоит 4, а где-то и 5 тысяч местных боливаров. Это получается больше доллара. При том что средняя зарплата в Венесуэле — около 10 долларов в месяц.
Самый ходовой товар — бананы, которые здесь используют даже для приготовления супов. Один из сортов по вкусу, как картошка, стоит почти доллар. На минимальную зарплату можно купить порядка 8 килограммов бананов. Больше всего покупателей — по субботам и воскресеньям.
В стране масса проблем, но готовы ли люди доверить их человеку, назвавшему себя президентом, не спрашивая народ, а потом еще и уехавшему из страны?
"У нас уже есть президент. Чтобы выбрать президента, организуют свободные выборы. Как говорил команданте Уго Чавес, мы выбираем нашего президента на честных выборах. Сейчас у нас достойный президент. То, что сейчас такие проблемы, объяснимо. Но в любом случае подобные вопросы решаются демократическим путем", — уверены местные жители.
Приезд Гуайдо в Венесуэлу переносился несколько раз. Последние данные: он должен появиться в Каракасе 4 марта. Верховный суд запрещал ему покидать страну, и есть вероятность, что по приезду его арестуют. Решится ли Гуайдо вернуться в страну, президентом которой сам себя и назвал, — теперь большой вопрос.
Ранее по теме
-
Болтон сообщил об эксперименте с Венесуэлой. Оказалось, что ничего нового3 часа назад
-
Гуайдо пригрозили задержанием и обвинили в циркачестве4 часа назад
-
Россия не допустит интервенции в Венесуэлу9 часов назад
-
Гуайдо заявил, что возвращается в Венесуэлу12 часов назад
-
Евросоюз напомнил о неприкосновенности Гуайдо1 сутки назад
-
Лавров поговорил с Помпео по его просьбе1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США рассказали об эксперименте с Венесуэлой
- Британские клеветники атаковали посольство России
- Стыковка с МКС: русский твит Маска и разгрузка "Дракона"
- Отец Децла ответил на обвинение его вдовы
- На МКАД стокнулись десятки машин
Самое читаемое
-
Девочка умерла в приёмном покое психбольницы на руках у матери
- Криминалисты раскрыли тайну гибели группы Дятлова
- "Они меня точно убьют": 15-летний немец попросил Путина о помощи
- Роскачество рассказало, как нас слушают через микрофоны телефонов
- Уважаемый педиатр годами колол детям физраствор вместо вакцин
- Ученые доказали, что после 50 лет алкоголь становится полезным
Вести.Экономика
-
Кошелек для БРИКС: страны группы создают единую платежную систему
- Топ-10 самых богатых семейных кланов США
- Геополитика создает условия для идеального шторма
- 5 посмертных скандалов Каддафи и западных стран
- CBO: США не могут сократить госдолг и дефицит бюджета за счет роста экономики
Вести.Hi-tech
-
"Фейскоин" Цукерберга посоперничает с Gram Дурова
- Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
Авто.Вести.Ru
-
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России
- Легализацией переделок автомобилей займутся спецлаборатории
- Превратившись в грузовик, обновленный УАЗ "Хантер" еще и подорожал
- Озвучены тарифы на изготовление номерных знаков
- Названы комплектации обновленного Nissan Qashqai для России
Недвижимость
-
Амнистия закончилась. На дачах наведут порядок
- Уборщики-экстремалы рассказали о самых страшных квартирах
- Не осилили: 5 впечатляющих мировых недостроев
- Банки не хотят выдавать ипотеку богачам
- Китайцы строят небоскреб поперек
- На Ямале лопнувшую трубу починили скотчем
Вести.Медицина
-
8 типов рака, которым болеют молодые
- Черный чай: польза для здоровья и возможные риски
- Говорят ученые: после 50 лет алкоголь становится менее вредным
- Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность
- От десертов на диете не нужно, и даже нельзя, отказываться
Вести в 20.00
-
Как поменяется жизнь россиян с 1 марта
- "Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом
- Универсиада в Красноярске стала рекордной по числу участников
Вести-Москва
-
Жестокие игры на ипподроме шокировали москвичей
- Собянин рассказал о новом подходе к медицине и образованию
- Вторичная переработка: не мусор, а ценное сырье
- Популярный доктор из Интернета оказался шарлатаном
- Масленица уже в Москве: стартовал самый вкусный фестиваль
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Второй случай в мире: родились невероятно редкие близнецы
- Она существует: найдены новые доказательства реальности Планеты X
- Новый мобильный биопринтер напечатает кожу прямо поверх раны
- Если кошка "невротик", то, вероятно, таков и её хозяин
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
"Крах во всех смыслах": судьба Ольги Будиной
- Известная актриса призналась, что влюбилась в Машкова с первого взгляда
- Родня нигерийского принца не признает его русскую вдову
- Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
- Шаманам, которые сожгли туши верблюдов, грозит до 5 лет тюрьмы
- Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка