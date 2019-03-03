Столкновение на встречке: 11 человек пострадали под Тверью

11 человек пострадали в аварии в Тверской области, передает канал "Россия 24".

На трассе Калязин — Кашин легковая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом. Это было маршрутное такси, которое курсировало между Тверью и Сергиевым Посадом. Травмы получили 9 человек — пассажиры в салоне, также пострадали водитель и пассажир легковой машины. Трое пострадавших сейчас находятся в реанимации.

Помимо расследования обстоятельств самой аварии, организована проверка перевозчика. Следователи считают, что микроавтобус не отвечал требованиям безопасности.