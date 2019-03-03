Александр Большунов занял второе место в лыжном марафоне

В австрийском Зефельде завершился чемпионат мира по лыжному спорту. В заключительном виде программы – гонке на 50 км Александр Большунов занял второе место.

Победу одержал норвежец Ханс Кристер Холунн, прошедший дистанцию за 1:49.59,3. Александр Большунов уступил ему 27,8 секунды. На третьем месте еще один норвежец Шур Рете. Андрей Мельниченко стал 13-м, Евгений Белов — 25-м, Денис Спицов — 28-м.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете. У нашей команды пять серебряных и три бронзовых медали. Победу одержали норвежцы — десять золотых, три серебряных и пять бронзовых награды. У шведской сборной две золотых медали, столько же серебряных и одна бронзовая.