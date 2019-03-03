Британские клеветники атаковали Яковенко и посольство России

Посольство России в Великобритании и лично посол Александр Яковенко подверглись клеветнической атаке в британской прессе накануне годовщины инцидента в Солсбери, заявили в российской дипмиссии.

В комментарии, распространенном посольством РФ в Лондоне в воскресенье, 3 марта, указывается, что "беспрецедентная клеветническая атака" последовала вместо предоставления результатов расследования отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери на юге Англии. "Причем это было хорошо срежиссировано по времени", — цитирует комментарий посольства ТАСС.

В российском диппредставительстве выразили сожаления в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала так называемое "расследование британской прессы", в котором посла РФ в Лондоне Александра Яковенко назвали шпионом. Материал о собственном расследовании якобы имеющейся связи Яковенко с КГБ и ГРУ опубликовала, в частности, британская газета Mail on Sunday. Захарова назвала эту статью "откровенным фейком" и заявила, что такие фейки призваны отвлечь от главного вопроса: "Что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года?"