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3 марта 201921:41

Maruv не простили того, что сошло с рук Джамале

Автор: Дмитрий Киселёв

Скандал с украинской песней для конкурса "Евровидение", что состоится в мае в Израиле. От Украины туда никто не поедет. Украинские артисты отказались от Европы в пользу российского рынка. Ведь по факту именно российская сцена для украинских исполнителей оказывается даже шире и щедрее и самой украинской, и европейской вместе взятых.

Да, украинским исполнителям киевская власть поставила ставила политические требования — в обмен на путевку на Евровидение не выступать в России — но в то же время — именно отказ от политики — удобный предлог для певца сказать власти "нет" и все же сохранить возможность выступать в России.

Кстати, у нас всегда звучали голоса с Малороссии. Они ценились за силу и певучесть. Певчие получали здесь образование, а кто-то пел и для монарших особ императорского двора.

Так, в певчих у императрицы Елизаветы Петровны — дочери Петра Петра Великого — был будущий философ Григорий Сковорода. Сейчас его в Киеве любят называть "украинский Сократ", хотя и слова-то такого — "Украина" — тогда еще не было. Так что Сковороду в Петербург привезли из Малороссии, заметив его прекрасный голос. Несколько лет юный певец пел в составе придворной капеллы царице на ночь, получая очень приличное вознаграждение, — 25 рублей в месяц. При этом родители его были освобождены от налогов. В 1744 году во время визита Елизаветы в Киев способного певчего направили на учебу в Киевскую духовную академию.

Но, конечно, ярчайший пример, когда сладкий голос с Малороссии вознес певца до небес, — это граф Алексей Григорьевич Разумовский. Пастушок, сын бедного казака был замечен, приближен ко двору, попался на глаза самой императрице Елизавете Петровне, стал фаворитом, тайным мужем и, как его называли "ночным императором". А своего 22-летнего брата Кирилла Алексей Разумовский при живом Ломоносове сделал президентом Академии наук, а позже и гетманом Малороссии. Это я к тому, как ценился в России хороший вокал. Исторически и поныне певцы с Украины у нас всегда желанны.

Автор: Елена Ерофеева

В израильском фан-клубе "Евровидения" уже охотятся за билетами. Часами ждут у мониторов. Когда Израиль определялся с городом, где проводить финал конкурса, Иерусалим не рассматривали, чтобы не вмешивать политику. Но политика все равно вмешалась — Украина не едет.

"Музыка — это свет. Когда ты бойкотируешь свет, ты распространяешь тьму. Дайте место музыке в нашей жизни без политики", — сказала Нетта Барзилай, победитель "Евровидения-2018".

Это даже не бойкот — истерика. На отборочном туре в Киеве финалистов допрашивали с пристрастием. Выявляли порочные связи с Россией. И задавали контрольный вопрос: "Крым украинский?"

Дуэт "Анна-Мария" — крымские близнецы Аня и Маша Опанасюк — еще накануне в эфире украинского телеканала на этот вопрос ответили: "Крым — наш дом. Он наш был, есть и будет. Мы там родились и начали петь".

Они начали петь, едва появившись на свет в роддоме Симферополя. А первые разученные стихи — в год с небольшим — они не рассказывали — пели. В 6 лет уже выступали на сцене симферопольского ДК профсоюзов.

Закончили музыкальную школу. Педагог Алексей Митько и сегодня здесь преподает. Когда смотрел отборочный тур в Киеве, готов был сам ответить за девчонок. В 2014 году они поддержали Майдан, выступали на площади — это был их выбор.

Но Крым выбрал Россию. "Мы вернулись на родину. Это однозначно . Крым — это Россия", — считает Митько.

На сцене их снова поставили перед выбором: конкурс или семья. "Перед нами встал бы вопрос выбрать между конкурсом и родителями. Как любой нормальный человек мы бы выбрали родителей", — сказали сестры.

После этого ответа Джамала выходит из себя. Она ведь тоже из Крыма, но вовремя перестроилась. На "Евровидении-2016" выступила с песней о депортации крымских татар — верно взяла политическую ноту. И уже сама в жюри больше судья, чем певица.

Последний раз в Малореченском — это поселок под Алуштой — Джамалу видели два года назад. К родителям приезжала. Это, конечно, не первая береговая линия — вторая. До моря пешком — минут 15. Это и есть мини-отель "Джамала". Правда, без вывески и рекламы. Клиенты и так знают этот дом на Виноградной. Сейчас не сезон, постояльцы еще не заехали.

Отец певицы занимается рассадой. Мать Галина Михайловна гостит у дочери в Киеве. Отец остался на хозяйстве. Общаться с российскими журналистами ему дочь не разрешает. Но такого выступления на "Евровидении" даже он не ожидал.

"Считаю, моя дочка в этом отношении немножко погорячилась. Она не такая. Не настроена она так. Она у меня очень добрая девочка", — сказал отец Джамалы.

Конечно, она не такая. Ведь выступала в 2015-м в Сочи, ездила по российским корпоративам. Выступала за рубли. Не брезговала. Но ей это простили. А Маruv — участнице конкурса — нет. Летом прошлого года выступала на чемпионате мира по футболу на Воробьевых горах. В апреле снова собирается в Москву и Санкт-Петербург с концертами.

Но украинские зрители все равно голосовали за Маruv. Она победила в этом политическом отборе. От участия в "Евровидении" ей пришлось отказаться — условия поставили немыслимые. Основной запрет — на концерты в России.

"Какая политика может быть?! Причем здесь это? – возмущен народный артист Росиии Филипп Киркоров. — С такой остервенелостью надо это все делать, говорить и разрушать строящийся мостик отношений благодаря музыке".

Этот мост — крепкий, надежный — строился веками. Искусство и культура в большой стране всегда объединяли.

Свой путь на большую эстраду они начинали с маленькой сцены ДК. По всему Союзу тогда зажигались звезды. И советская Украина была не только житницей и здравницей — она была кузницей талантов.

Легендарный Леонид Утесов — из Одессы. Он первым из артистов эстрады получил звание народного.

Прославленная Клавдия Шульженко родилась в Харькове. В ее "Синем платочке" было все: от нежности к любимым до ненависти к врагу.

Николай Гнатюк, Юрий Гуляев, магический тенор Анатолий Соловьяненко и "документ эпохи", главный голос СССР Иосиф Кобзон. Эти имена знала вся страна. Да что там — весь мир!

Москва забирала самых талантливых. И уже мало кто вспоминал, откуда этот великий. Важно было, как поет. Для публики – народный, для страны — заслуженный. Да и сегодня на современной российской эстраде много украинских имен. Их любят, слушают, восторгаются.

"Ани Лорак — одна из самых популярнейших певиц в России. Светлана Лобода, Вера Брежнева, братья Меладзе. Это все замечательные артисты с Украины дружественной нам, любимой", — отметил Киркоров.

Украинская группа "Вопли Видоплясова" после событий 2014 года в Россию с гастролями не ездит. Спустя пять лет ее солист Олег Скрипка рассказывает, как много за это время потерял: "Три четверти концертов было по России. Это был наш рынок основной. Сейчас этого нет. Россияне любили поехать в Грецию или в Италию, пригласить любимого артиста. Украинцы тоже так делают, но намного меньше. Просто более бедные олигархи".

Богатый олигарх — это украинский президент. Журналисты раскопали, как Порошенко на войне зарабатывает. За пять лет – около 100 миллионов гривен. Впрочем, президент только "прикрывал", руководил криминальной схемой его друг, "смотрящий" за оборонкой Олег Гладковский.

"Через действующего президента проводились сделки по ввозу на Украину контрабандой запасных частей из Российской Федерации — с откатами, отмыванием, обналичиванием денег по ценам в 2-4 раза дороже, чем даже они закупали", — сказала кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

Она заявила в Раде, что готова начать процедуру импичмента. Этот лозунг подхватила улица. И вот уже разъяренная толпа шагает по Киеву и требует отставки президента.

Националисты пришли раскулачивать коррупционеров, штурмовали их дворцы и замки. Первым под удар попал особняк сына Гладковского – 22-летний детина тоже участвовал в преступной схеме по закупке бэушных запчастей.

Бутафорские деньги обливали краской, поджигали. Но тут же появился охранник с огнетушителем. А вскоре и целый взвод полиции, который оттеснил разгулявшуюся толпу. Порошенко не испугался отставки, ведь закон об импичменте не могут принять уже больше 20 лет. Рада не занимается законами, которых ждут люди.

Владимир Зеленский не ратовал за импичмент Порошенко. Но в социальной сети написал: "Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму". Уточнять не стал, но и так было понятно, кого имеет в виду.

"Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови, потому что контрабанду из России возить можно, старые запчасти в обмен на жизни наших солдат — можно, конфеты — можно, Маruv – нельзя", — отметил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Порошенко заметно нервничает. То выбивает телефоны из рук, то начинает грубить со сцены, то срывает с девушки шапку и швыряет в лицо. Или вот еще одно: глава государства хватает парня за нос. Другого бьет по лбу. Хотя "водить за нос" — это философия Порошенко. Он уже пять лет так поступает со страной.

Текст: "Вести недели"

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