Умер актер Сергей Романюк

На 66-м году жизни в Ивано-Франковске скончался народный артист Украины, актер Сергей Романюк. О кончине артиста написал на своей странице в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Сергей Романюк многие годы работал в театре, снимался в фильмах и сериалах: "Роксолана", "Черная Рада", "День рождения буржуя-2", "9 жизней Нестора Махно", "Дело было на Кубани" и "Остров ненужных людей" — всего более 40 работ. Также Романюк снялся в клипе группы "ВИА Гра" на песню "Биология".

Накануне смерти актер работал над новой ролью и готовился к выступлению на сцене.