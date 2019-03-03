Машина снесла пешеходов и велосипедистов в Новом Орлеане: есть жертвы

Два человека погибли, шесть получили травмы в результате наезда в Новом Орлеане.

ДТП произошло в субботу. Машина врезалась в толпу из людей и велосипедистов. Полиция уже задержала 32-летнего Тэшонти Тони благодаря помощи местных жителей.

Его обвиняют в нарушении ПДД, наезде и бегстве с места преступления. Тони мог быть пьян, сообщает телеканал CNN.