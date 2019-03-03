Выборы в Молдавии выиграли сторонники Додона

Итоги парламентских выборов, прошедших в Молдавии 24 февраля, подвели в Центризбиркоме. Данные будут переданы Конституционный суд страны, сообщила на заседании ЦИК глава комиссии Алина Руссу.

По окончательным подсчетам, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) получила на национальном уровне 18 мандатов, политический блок ACUM — 14, Демократическая партия Молдавии (ДПМ) — 13, партия "Шор" — пять мандатов. Выборы по одномандатным округам принесли ПСРМ и ДПМ по 17 мандатов, блок ACUM получил 12 мандатов, "Шор" — два мандата. В трех одномандатных округах победили независимые кандидаты. В новый состав парламента вошли 35 социалистов, 30 демократов, 26 членов блока ACUM, семь членов партии "Шор" и три независимых депутата.

Теперь Конституционный суд Молдавии в течение пяти дней должен вынести решение о законности парламентских выборов.

Прошедшие выборы в молдавский парламент впервые проводились по смешанной избирательной системе. 50 депутатов из 101 избирались по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. По итогам выборов ни одна из партий не сможет сформировать парламентское большинство.