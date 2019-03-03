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Ситуация вокруг КНДР 16 минут назад
Трамп готов к новой встрече с Кимом
Американский лидер Дональд Трамп готов встретиться со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, когда это будет актуально, тем более что предложения Вашингтона по денуклеаризации Корейского полуострова не имеют срока давности, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Болтон не считает саммит в Ханое неудавшимся, потому что интересы США защищены, передает ТАСС.
И даже уверен, что для Вашингтона он был успешнее, чем для Пхеньяна, потому что КНДР продемонстрировали возможности страны после денуклеаризации. Это лучшее предложение для Северной Кореи из возможных.
В то же время США не намерены отменять санкции против КНДР, а решение США и Южной Кореи прекратить КШУ Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle было принято еще летом 2018 года.
27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР. Стороны не подписали документы, но договорились продолжить диалог.
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