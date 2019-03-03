Киселёв: сохраним нашу культуру, а она — нас

"Шторм" в китайской социальной сети Weibo из-за рекламы губной помады от компании Zara. Один из образов возмутил китайцев. Дискуссия разгорелась нешуточная. Число кликов на хештег "Zara отвечает за изуродованную китайскую модель" перевалило далеко за полмиллиарда. Много ли? Да, очень. Это в несколько раз больше, чем все население России, включая младенцев и пенсионеров.

Реклама губной помады от Zara — всего лишь накрашенные губы модели по имени Ли Цзинвэнь. Нетипичная китаянка. И многим в мире она кажется вполне себе миловидной. Но не китайцам. "Извините, но у нас нет веснушек" – это, наверное, самая мягкая критика по поводу рекламного хода. А можно встретить и куда более сердитые комментарии: "Это что за уродование китайцев? У западных женщин вероятность появления веснушек значительно выше. Почему было не поискать западное лицо с веснушками? Китайцев уродуете! Зачем так каждый раз очернять Китай?! Так фотографируете модель, чтобы нажиться на дешевом хайпе? Или обезобразить азиатов хотите?"

Вы поняли? Дело в веснушках! А что считается милым у нас, уродливо в Китае. И вы никогда не объясните китайцам, что пятна на коже могут выглядеть красиво. Веками в Китае веснушчатых девушек родители стеснялись и даже прятали от женихов, дабы не нарваться на неприятности.

Идеал красоты в стране не меняется с VIII века. Он пошел от красавицы по имени Ян Гуй Фэй. Дама света и любовница самого императора. Муза китайских поэтов на протяжении столетий и героиня современных художественных фильмов в Китае. Ее сыграла сама Фань Бинбин — мегазвезда Поднебесной.

У Ян Гуй Фэй ни на лице, ни на всем теле не было ни одной родинки и ни одного пятнышка. Воспетая в стихах ее кожа была "белее снега". Ее сравнивали с лучшим фарфором. А тут какая-то Zara берет и беспардонно вываливает на публику нечто совершенно иное и чуждое китайской культуре. Да еще распространяет этот пятнистый образ не только в Китае, а и по всему миру — представлять не только помаду, но и сам Китай. О, ужас!

Кстати, это уже второй рекламный провал западных брендов в Китае. Первым нарвались на культурологический скандал Dolce&Gabana. Там китаянка почему-то тыкала в блюда итальянской кухни палочками. Китайцы это сочли издевательством, а едва ли не самый популярный на то время в Китае бренд чуть не лишился своего самого большого рынка. Все же знают, что с Китаем шутки плохи. Нравится или нет, а все американские фильмы, если и идут в Китае, то с адаптацией, будь то приглашение китайских актеров или беспрекословное согласие на купюры.

А теперь вот Zara, проявив бестактность, "нарвалась на веснушки". Реакция простых людей была столь враждебна, что англоязычная китайская государственная газета China Youth Daily" попыталась успокоить даже не столько китайцев, сколько мировую аудиторию, стремясь свернуть дискуссию. Мол, не надо обвинять Zara, а "те, кто обсуждают внешность китайской модели, позорят свой народ".

Так или иначе, а никуда не деться от факта, что складной солнечный зонтик от загара изобретен именно в Китае. А в наши дни- оборот отбеливающих кожу кремов исчисляется в Китае сотнями миллионов долларов. Более того, все мировые бренды, заходя на китайский рынок, модифицируют свои обычные увлажняющие кремы так, чтобы в новой формуле обязательно был отбеливающий компонент. То есть представления о красоте человека в Китае исключительно устойчивы. И моде они подвержены минимально. Такова китайская культура, оберегающая своеобразие народа. И, надо сказать, успешного народа. Можно ли с этим спорить? То есть в Китае есть внутренний иммунитет, в самом обществе действуют внутренние запреты на угрозы собственному своеобразию.

Охраняют себя и Соединенные Штаты. Там никогда не опубликуют то, что против общественных представлений о прекрасном. Можно ли себе представить, чтобы режиссер и продюсер Харви Вайнштейн – тот самый, кому искусственным путем принудительно в клинике понизили мужской гормон тестерон, тот, которого, кажется, десятки актрис Голливуда обвиняли посягательствах, — снял фильм о борьбе кинорежиссера с массой ложных обвинений в изнасилованиях? Невозможно себе это представить. Потому что представления о прекрасном в современной американской культуре другие. И то, что им не соответствует, показано не будет.

В то же время есть в современной американской культуре нечто обязательное, без чего церемония вручения "Оскара" не может состояться. Это гомосексуальная тема. Лучший фильм — "Зеленая книга", где герой – гей. "Оскар" за лучшую мужскую роль – у Рами Малека. Он исполнил Фреди Меркьюри — с нетрадиционной ориентацией. Ходульно и схематично. Переигрывает. Из Меркьюри вышла мелкая суетливая личность. Даже кадры хроники на финальных титрах смотрелись ярче самого фильма. Но… Получите "Оскар".

"Оскар" — за лучшую женскую роль — Оливия Колман. Она сыграла королеву-лесбиянку в картине "Фаворитка". Собственно. Блестящий фильм Павликовского "Холодная война"- о любви разнополой пары — не получил вообще ничего.

Уверен, что культовый фильм Клода Лелюша "Мужчина и женщина" — "Оскар" как лучший иностранный фильм в 1967 году — сегодня такой награды бы не получил.

Стал бы оскароносный "Титаник" лучшим фильмом сегодня? Тоже про разнополую любовь. Не факт. 20 лет назад — да. Сегодня – вопрос. Другие правила.

В Америке вообще актуальные правила много значат. Вот как рассказал о механизмах американского кинематографа Андрон Кончаловский на недавнем собрании Совета по культуре при президенте РФ: "Я прожил в Америке десять лет. И должен вам сказать, что та цензура, которую я испытывал в Америке, несравнима с советской. Меня просили вырезать одно, другое, третье. Если бы я снимал фильм о войне, то Пентагон контролировал бы каждую сцену. Когда они говорят "нет", все кончается. Мало того, ни одна заграничная картина в Америке не выходит с дубляжом — это запрещено. Все зарубежные картины в Америке выходят только с субтитрами. Почему? Рынок закрыт для иностранных картин, потому что американцы читать не очень любят. И поэтому получается так, что мы открыты, сюда вваливается все что хотите".

И вот, то, что "ввалилось" прямо сейчас. В российском прокате — в Москве, Петербурге, Екатеринбурге -идет фильм "Девочка". Дублирован. Производство — Бельгия — Нидерланды. Как сообщают в авторской аннотации, картина о девочке, запертой в теле мальчика, о трудностях трансгендерного перехода. Нюанс в том, что все происходит в балетной школе, где биологический мальчик занимается в классе для девочек.

Конечно, у нас свобода. Но тогда можно и свободно обсуждать, сколь мы злоупотребляем свободой. Балет — наше национальное искусство и наша национальная гордость. Российские фильмы о балете — редкость, а тут — опять двадцать пять. Балет не для мужчин. Кульминация фильма "Девочка", когда мальчик, который не может никак дождаться операции по смене пола, просто берет ножницы и от нетерпения действует сам. У нас и так-то мужчин в балете не очень густо, а такое кино в этом смысле делает русский балет более уязвимым. На мой взгляд, налицо противоречие национальной культурной политике. По многим параметрам.

Вот как реагирует на прокат фильма "Девочка" представительница знаменитой балетной династии, народная артистка России Илзе Лиепа: "Мне очень жаль, что балет уже не в первый раз становится средством, через которое транслируются, особенно для молодежи, сомнительные истины. Фильм как будто призывает к тому, что это девчачья профессия. И может даже статься так, парни, которые захотят посвятить свою жизнь танцу, сверстники их могут просто засмеять после такого фильма. Мы — другие, нам не надо бояться быть другими. Нам нужно сохранять свою историю, гордиться ей, сохранять свои традиции, не отступать от них".

Илзе говорит о том, что не нужно бояться отличаться. Речь – о культурном суверенитете. Ведь не боятся отличаться китайцы, не принимающие в своем идеале красоту веснушек. И не боятся отличаться американцы, где пропуск на "Оскар" — благословение от ЛГБТ. Мы же не те и не другие. У нас своя культура. Богатая и мощная. Сохраним нашу культуру — наша культура сохранит нас.