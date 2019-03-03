От Mail on Sunday требуют извинений за ложь о Яковенко

Посольство России в Лондоне потребовало извинений у издания британского издания Mail on Sunday за публикацию ложной информации о после Александре Яковенко. Письмо с такими требованиями дипмиссия направила главному редактору газеты Тэду Вeрити.

В нем указывается, что информация Mail on Sunday о высылке нынешнего российского посла в Великобритании Александра Яковенко из США якобы за шпионаж не соответствует действительности. Авторы заявляют, что Яковенко работал в постпредстве России при ООН в Нью-Йорке с 1981 по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки.

"Информация о его высылке является грубой ложью. Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений", — говорится в письме, выдержки из которого цитирует РИА Новости.

В российском посольстве также опровергли информацию о награждении Яковенко госнаградой за "шпионскую деятельность". Там разъяснили, что он был удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени" за работу, когда Яковенко в 1993–1998 годах возглавлял российскую делегацию на переговорах по запуску МКС. Он получил награду после успешного завершения переговоров и подписания соглашения в Вашингтоне в 1998 году, добавили в дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя так называемое "расследование британской прессы" в отношении Яковенко, назвала статью "откровенным фейком" и заявила, что такие фейки отвлечь от главного вопроса: "что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года?"