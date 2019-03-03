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Отравление Скрипалей 1 час назад

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3 марта 201919:46

Скрипалей могли вывезти из Британии

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть вывезены за пределы Великобритании. Такое предположение высказали в российском посольстве в Лондоне, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о цветах, которые возложили на могилу супруги Скрипаля работники британского министерства обороны. "Заочное" возложение цветов говорит о том, что Скрипали лишены возможности свободно перемещаться по стране или даже вывезены за пределы королевства, считают российские дипломаты.

В российском диппредставительстве обратили внимание на то, что подобные публикации появились в прессе накануне годовщины инцидента. Сообщение о букете розовых пионов на кладбище в Солсбери, где похоронена жена Сергея Скрипаля Людмила, скончавшаяся семь лет назад от рака, появилось в британской прессе 1 марта, что вызвало очередные инсинуации в адрес России.

Скрипали, по версии британского следствия, были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" в марте 2018 года в Солсбери. Обвинения по организации преступления были выдвинуты в адрес России. Тогда букет на могиле жены Скрипаля даже стал предметом расследования. Британские следователи предполагали, что Скрипаль мог отравиться через цветы, возложенные на могилу жены. В правоохранительных органах считали, что букет доставили на дом к разведчику-перебежчику вместе с открыткой от имени знакомого с просьбой отнести их на кладбище. При этом подозрительно, что Скрипаль оставил на могиле супруги живые цветы, — обычно он приносил искусственный букет, который покупал в одном и том же месте с 2012 года.

Местонахождение Скрипалей и состояние их здоровья остаются неизвестными с мая прошлого года.

 

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