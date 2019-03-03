Следовательница написала заявление об избиении полицейским

МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе. По итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Интернет-СМИ высказывают предположение, что 23-летняя девушка, попавшая в больницу с ушибами головы, травмой живота, подверглась сексуальному насилию.

Скандал разгорелся в октябре 2018 года. 23-летняя дознавательница написала заявление на трех коллег, надругавшихся над ней. Полицейских уволили, а вслед за ними и саму заявительницу: выяснилось, что она употребляла алкоголь с коллегами на рабочем месте, передает РИА Новости.