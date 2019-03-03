Куда ни кинь, всюду клин: Трамп испортил отношения со всеми
В Вашингтоне экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что ныне действующий президент США - "расист, мошенник и жулик". Эти три слова — "расист, мошенник и жулик" — в адрес своего бывшего шефа Коэн произнес, выступая в надзорном комитете Палаты представителей. Коэн уже осужден к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства. Отбывать наказание начнет совсем скоро, а пока конгрессмены продолжают вытрясать из него компромат на Трампа под угрозой ужесточения наказания.
Вообще характер идущих допросов с пристрастием на тему сговора Трампа с Россией отчетливо напоминает времена маккартизма в США в годы холодной войны" в 50-е.Тогда искали коммунистов и вообще симпатизирующих Советскому Союзу. Под репрессии — тюрьма или потеря работы — попали многие тысячи американцев — от портовых грузчиков до звезд Голливуда первой величины.
Искали "красных", но обвинения в "розовости" были громко предъявлены даже Альберту Эйнштейну и его коллеге-физику, создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. Под подозрение попали композитор Леонид Бернстайн и драматург Артур Миллер. В знак протеста Чарли Чаплин уехал из США в Швейцарию.
Позже выяснилось, что идеолог политической истерики сенатор Маккарти был хроническим алкоголиком. Умер в 48 лет из-за отказа печени. Но до этого он успел вдохновить конгрессменов на внесудебные расправы под видом "расследования антиамериканской деятельности".
Точно о работе специальных комиссий пишет выдающийся британский юрист и историк Денис Притт: "Во многих случаях комиссии добивались успеха путем использования подчас в сотнях дел одних и тех же профессиональных осведомителей, образно называемых "пальцами". Они готовы были занять место на скамье свидетелей и присягнуть, что пять, десять и даже двадцать лет тому назад они были членами Коммунистической партии, действительными или подосланными, и знали людей, которых они обвиняют как коммунистов. Если обвиняемые отрицали это, они рисковали попасть под суд за лжесвидетельство, и тогда тот же осведомитель выступал в качестве свидетеля против них, и в этой обстановке люди признавались виновными".
Так что есть в недавней американской истории такой опыт. Очень многое сегодня говорит о том, что он повторяется. Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн попал в ножницы. С одной стороны, вытрясая показания против Трампа, Коэна со всеми силовыми приемами прессует комиссия Конгресса, с другой, — сам президент Трамп, долгие годы доверявший Коэну самое сокровенное.
"Я даю показания, чтобы обеспечить защиту моей семьи от угроз президента", — заявляет Коэн. Уже одного этого хватило бы для сюжета психологического кинотриллера, но для Трампа он не единственный.
На все наслоилась еще и драма с Северной Кореей. Именно разрешение кризиса в отношениях с этой страной до сих пор Трамп выдавал за свой яркий внешнеполитический успех. И, надо сказать, единственный. Других нет. Ведь Трампу чудесным образом удалось ухудшить отношения на всех фронтах: с Евросоюзом, Китаем, Россией... В Сирии — провал. С Турцией — тоже. Провал с Ираном и провал с Венесуэлой. Куда ни кинь, везде клин.
Но вот разве что продвинулся, встречаясь с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Но вот и здесь — тоже провал. Кима не устроила манера американского партнера вести переговоры. Вот, например, как ее иллюстрирует "Тimes" из Лондона. Трамп в форме американского матроса "матросит" Кима, приговаривая: "Мы не можем себе позволить провальный саммит между нами".
Если же на словах, то манера американцев вести переговоры базируется на трех пунктах. Первый — садимся за стол переговоров. Это вообще, если садимся, но если все же решили, то садимся. Пункт второй — всегда играем белыми фигурами и в качестве первого хода сразу говорим следующее: "Значит, так, нам нужно, чтобы вы сделали это и это. Короче, разоружайтесь и уходите отовсюду". Пункт третий — в случае быстрого несогласия и желания детально обсудить взаимные условия, хлопаем дверью, быстро покидаем переговоры, дальше — санкции.
Вот она, методика дипломатии США, если в голом виде. Ровно так на американо-северокорейском саммите и получилось. Трамп, называющий себя "мастером сделки", покинул Вьетнам раньше времени и ни с чем.
Вообще отношения США с Северной Кореей тоже достойны отдельного политического детектива.
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