После откровений Коэна окружение президента США затаскают по комитетам

Чтобы своими глазами увидеть, как бывший адвокат Дональда Трампа будет публично клеймить его в Конгрессе, выстроились гигантские очереди. Сотни телекамер ловили движение, каждое слово, и многомиллионную аудиторию Майкл Коэн не разочаровал.

"Мне стыдно за те усилия, что я приложил, чтобы помочь Дональду Трампу во время его кампании. Стыдно, что я помогал ему в его грязных делах вместо того, чтобы прислушаться к собственной совести. Потому что теперь я знаю, кто такой мистер Трамп: он — расист, лжец и обманщик", — заявил бывший адвокат американского президента Майкл Коэн.

Коэн до этого уже давал показания в Конгрессе под присягой и солгал, как теперь говорит, по непрямому указанию Трампа. Адвокат, которого также поймали на финансовых и налоговых махинациях, признавал вину, но при этом выставлял себя жертвой авторитарного и беспринципного босса.

"Я солгал, но я не лжец. Я делал плохие вещи, но я неплохой человек", — сказал Коэн.

Бывший адвокат также заявил, что Трамп якобы мог знать заранее про то, что WikiLeaks опубликует взломанные e-mail, что так навредят избирательной кампании Хиллари Клинтон. Но бывшего адвоката было кому защитить. За Коэна все те, кто против Трампа.

"Президент назвал вас крысой. Нет ничего хуже , когда человека называют крысой. Я вырос в неблагополучном районе Балтимора и знаю, о чем говорю. Потому что в тюрьме это означает стукач", — сказал Элайджа Камминг, председатель Комитета по надзору и правительственной реформе Конгресса США.

Впрочем, самое главное, что демократы рассчитывали услышать от Коэна, он пока так и не сказал. Свидетельств сговора Трампа с Россией нет и у него.

"Эта охота на ведьм, эта фальшивая история, похоже, отмирает — у них нет ничего по поводу России. Нет сговора! Теперь они говорят, давайте проверим каждую его сделку, которую он заключал. Проверим его финансы, его договоры. Эти люди больные!" – заявил Трамп.

После публичных слушаний Коэна еще вызывали на закрытые — в Комитет по разведке. Что там "выдавили" из бывшего адвоката, пока неизвестно. Но ожидать можно чего угодно, учитывая столь мощный нажим. То, что дело это политическое, по сути, признал и сам Коэн, который в своем заключительном слове вдруг заговорил про следующие президентские выборы в 2020 году.

"Основываясь на своем опыте работы с Трампом, боюсь, если он проиграет выборы в 2020 году, у нас не будет мирной передачи власти. Вот почему я согласился предстать перед вами сегодня", — подчеркнул Коэн.

Из этого следовало, что Трампа нельзя допускать до выборов. В идеальном случае — выбить из игры заранее.

Людей из ближайшего круга Трампа в Конгрессе затаскают по комитетам: по разведке, по финансам, по налогам. После адвоката на очереди теперь — главный финансист Trump Оrganization Аллен Вайсельберг, а также бизнес-партнер, с которым строили отель на Манхэттене, Феликс Сатер. Показания Коэна в Конгрессе уже называют "дорожной картой", которая — уверены демократы — обязательно выведет на импичмент.