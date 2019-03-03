Кубок Гагарина. "Динамо" выиграло третью встречу у "Йокерита"

В Москве состоялся четвертый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между "Динамо" и "Йокеритом" из Хельсинки. Динамовцы победили 3:0 и теперь ведут в счете 3:1.

Москвичи вышли вперед на 17 минуте после броска Владимира Брюквина. Во втором периоде хозяева развили успех. Патрик Закриссон отличился в меньшинстве. Подвел итог встрече Андрей Миронов, расстрелявший пустые ворота за полторы минуты до конца третьего периода. В итоге 3:0 в пользу "Динамо".

После этой победы динамовцы ведут в серии 3:1 и для выхода в четвертьфинал им досталось одержать одну победу. Следующий матч пройдет во вторник в Хельсинки.