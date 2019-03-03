В 35 департаментах Франции объявлен "оранжевый" уровень опасности

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в 35 французских департаментах. Причина тому – сильный ветер.

Штормовое предупреждение будет действовать 4 марта в Иль-де-Франс, Нижнем Рейне, прибрежных департаментах. О высоких волнах и угрозах подтопления предупредили департаменты на побережье Атлантического океана.

Метеорологи просят людей лишний раз не выходить из дома и сообщают о возможных коррективах в работе наземного транспорта и аэропортов, передает ТАСС.