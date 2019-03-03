Саммит в Ханое: бурлящий котел с закупоренной крышкой

Обратная сторона саммита в Ханое, как бурлящий котел с закупоренной крышкой. Такое творится на всех подступах к месту встречи лидеров КНДР и США. Прорваться сквозь этот транспортный хаос к оцеплению нам удается в последний момент.

Кортеж Дональда Трампа проносится по улицам Ханоя, он направляется в сторону отеля "Метрополь", где его уже ждет Ким Чен Ын. Трамп и Ким встречаются в историческом отеле "Метрополь" времен французской колонизации. В его сторону направлены дула зачехленных орудий БТРов, которые стоят на соседних улицах.

"Я уверен, что все сейчас смотрят на то, как мы сидим бок о бок, как если бы они смотрели фантастический фильм", — заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

Саммит официально двухдневный, но на деле лидеры проведут вместе не более трех часов, два из которых — это неформальное общение и торжественный ужин в первый день.

Трамп демонстрирует непринужденность: веселит Кима нестандартным рукопожатием, называет его "великим руководителем" и даже вступается за него, когда западные журналисты задают лидеру КНДР вопрос во время протокольной съемки.

И до, и после приезда в Ханой президент США только и говорит, что их встречу ждет успех, а Северную Корею — фантастическое будущее. Выбор Вьетнама в качестве места для заключения исторической ядерной сделки -отмечают — лично идея Трампа.

Если брать взаимоотношения с Соединенными Штатами, то у Вьетнама с КНДР действительно немало общего. Обе страны воевали с Америкой, обе сохранили социалистический строй, но потом их пути разошлись. В том числе вот так теперь выглядит коммунизм с рыночным лицом. На вопрос Ким Чен Ына, как им это удалось, вьетнамцы отвечают: "Мы смотрим в будущее, но помним о прошлом".

Майки с улыбающимся Кимом в бейсболке Трампа "Сделаем Америку великой опять" продают недалеко от памятника со стоящим на коленях американским летчиком. Здесь, над Западным озером, в 1967 году был сбит Джон Маккейн.

Еще одна символическая деталь — рядом с отелем, где остановился Ким Чен Ын, располагается бывшая тюрьма Хоа Ло. Печально известное место. Американцы называли ее "Ханой Хилтон". Во время Вьетнамской войны здесь содержались захваченные в плен американские летчики.

После разговора тет-а-тет Трамп и Ким выходят во внутренний дворик и направляются на встречу в расширенном составе. Это последние кадры, когда оба лидера вместе. Спустя считаные минуты журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Трампа, срочно сажают в автобусы.

В пути мы узнаем, что подписание Ханойской декларации не состоится. Официальная трансляция с американо-северокорейской саммита заканчивается кадрами накрытого стола в пустом зале отеля "Метрополь".

Неожиданно для всех саммит завершился на два часа раньше, чем было запланировано по программе. Белый дом уже объявил, что стороны не смогли достичь договоренности. "Они хотели снятия всех санкций, мы не могли этого сделать", — сказал Трамп.

Как сообщил днем позже северокорейский МИД, Пхеньян лишь говорил о поэтапных взаимных уступках. Но Вашингтон, требуя от Северной Кореи сдать весь ракетно-ядерный арсенал, вообще ничего не готов давать в обмен. Вьетнам в итоге проявил себя, напомнив, что Америка уже терпела поражение в этой стране.

Курьез в аэропорту — перед вылетом у президента США сломался трап — еще больше сделал его досрочный отъезд из Ханоя похожим на бегство, когда Служба безопасности Белого дома была вынуждена вручную подкатывать трап к самолету. У фантастического фильма, который в самом начале анонсировал Ким Чен Ын, "хеппи-энда" не получилось.