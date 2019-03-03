Миграционный скандал в ЕС: соседи ополчились на Будапешт

Автор: Дмитрий Киселёв

Принципиальный спор между Венгрией и Евросоюзом по мигрантам, точнее по решению демографической проблемы в Европе за счет мигрантов. Премьер Венгрии Виктор Орбан — сильнейший раздражитель для Брюсселя. Просто потому, что отказывается возмещать сокращение населения Венгрии мигрантами. Вместо этого Орббан объявил масштабную программу стимулирования рождаемости в стране с идеей: нам нужно больше венгров.

При этом Орбан не только обороняется, но и готов атаковать сам Брюссель. В Будапеште премьер запустил информационную кампанию, осуждающую миграционное лобби в ЕС. Это плакаты с лозунгом: "Вы тоже вправе знать, что планирует Брюссель". На плакате — два портрета — председателя Еврокомиссии Юнкера и Джорджа Сороса. Сорос как сообщник нелегальной миграции в Европу.

По мнению Орбана, безудержная миграция — это капитуляция.

"Во всей Европе все меньше и меньше детей, и ответ Запада на это бедствие — миграция. Они хотят, чтобы в страну въехало столько же мигрантов, сколько они недосчитались детей, чтобы цифры совпали. У венгров — другое мышление. Вместо цифр нам нужны венгерские дети. Миграция для нас — это капитуляция", — заявил Виктор Орбан.

Юнкер, в свою очередь, не желает с Орбаном находиться в одной Европейской партии — крупнейшей фракции Европарламента, в которую входит и венгерская партия Орбана "Фидес".

"У нас с господином Орбаном нет ничего общего. Почему он должен оставаться в моей партии, сидеть за нашим семейным столом, если он отвергает все то, за что выступаю я. По-моему, ему нет места в Европейской народной партии", — сказал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Автор: Денис Давыдов

В их семье буквально семеро по лавкам. Пятеро детей — дома, еще двое вот-вот из школы придут. Своей квартиры у большой семьи нет — живут в служебной. Похоже, у многодетных венгров появилась возможность обзавестись собственным жильем.

"Обещанную поддержку очень ждем. Мы хотим воспользоваться правительственной программой. Детей у нас много, и жилье должно быть свое и большое", — сказал Наги Сандор.

Анна Папп пока только первенца ждет. Им с мужем помогать воспитывать сына будут родители. Бабушкам и дедушкам за это еще и доплатят. Правительство разрешило и им брать декретный отпуск до трех лет.

Поддержку венгерским семьям пообещал премьер Виктор Орбан. На каждую реплику зал аплодировал стоя. "Семь шагов", которыми власти собираются остановить вымирание нации, которая ежегодно сокращается на 32 тысяч человек. Правительство обещает льготные кредиты на жилье и машины, помощь с выплатой ипотеки.

"Опросы населения показывают, что молодые венгерские пары хотят иметь больше детей, чем фактически заводят, в основе сложившейся на сегодня демографической ситуации лежат материальные и экономические причины", — заявил основатель партии "Наш дом" Ласло Тороцкаи.

Демографические проблемы страны тянутся еще с Первой мировой. Договор, подписанный по итогам войны, разделил народ. Соседи растащили у Венгрии 70% территории, как следствие — за границей оказались почти 13 милионов жителей. Историческая родина сейчас активно раздает паспорта, чтобы Венгров собрать и приумножить.

Еще один пункт новой демографической программы — строительство яслей и детских садов. После рождения четвертого ребенка женщина пожизненно будет освобождена от уплаты подоходного налога.

За венгерок решила высказаться темнокожая журналистка из Британии. В своей колонке на страницах Gardian она заявила, что националистически настроенные политики используют женские тела: "Антиженская политика маскируется под помощь женщинам. Такая политика утилизирует женские тела для целей, которые о чем угодно, но только не о равенстве".

Будапешт вынужден отвечать. По телевидению, в газетах, на улицах. Билбордов не три, не четыре, не пять — их сотни по всей Венгрии. Своего рода обращение к нации от правящей партии. Надпись на плакатх гласит: "У вас есть право знать, что замышляет Брюссель". Обвинение – лицах: Жан Клод Юнкер и Джордж Сорос. По мнению Будапешта, эти двое не просто поддерживают мигрантов, они якобы запускают экспериментальный миграционный проект со странами Африки.

Африка — в лидерах по рождаемости. На одну женщину там приходится по 5-7 детей. Европа за ними не поспевает. В отстающих — Испания, Италия, Германия, Австрия, Венгрия. Меньше чем полтора ребенка на женщину, а для воспроизводства нужно минимум 2,2.

В ЕС — разное видение на решение сложной задачи. "Во всей Европе все меньше и меньше детей, и ответ Запада на это бедствие — миграция. У нас, у венгров, другое мышление. Вместо цифр нам нужны венгерские дети", — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия делает все, чтобы поднять рождаемость. Казалось бы, за страну можно только порадоваться. Но соседи по ЕС на Будапешт ополчились. Громче всех негодует Швеция. Скандал такой, что послов друг у друга вызывают в МИД. Пикировка идет в отнюдь не дипломатичных выражениях.

Шведский министр сравнила Венгрию с нацисткой Германией 30-х годов. В соцсети она написала, что происходящее у нее вызывает тревогу, ведь Орбан хочет, чтобы рождалось больше "настоящих" венгерских детей.

Ответ был немедленным — высказался венгерский вице-премьер Жолт Шемьен. "Чего должна хотеть Венгрия, как не рождения венгерских детей? Я думаю, то, что сказало бедное больное создание, само по себе ненормально. Это какое-то безумие политкорректности", — отметил он.

Мальме — третий по величине город Швеции. Один из его торговых центров. Здесь редко услышишь любую другую речь, кроме арабской. Ассортимент — соответствующий: хиджабы, кальяны, билеты в страны Ближнего Востока и Африки. В городе мигранты представляют 43% населения.

Правительство поддерживает приезжих больше, чем коренных шведов. И как здесь не завести четвертого ребенка?! Лейла ждет мальчика. Такие, как она, и делают статистику Швеции по рождаемости. В среднем по стране на одну женщину — почти 2 ребенка. А самые густонаселенные — мигрантские кварталы.

Но в коренных шведских семьях многодетность — явление крайне редкое. Для шведок из поколения чуть помладше один ребенок — это уже слишком много. А дальше так и совсем откровенно не про детей, не про мужей, а про жен. 13 тысяч однополых браков зарегистрированы в Швеции. Еще больше собираются на ежегодные гей-парады, в "радужных" колоннах полно детей. В ногу со всеми идет и епископ Стокгольма Ева Брунне — открытая лесбиянка.

"Одна из причин кризиса современного общества во всех отношениях — это потеря традиционных ценностей семейных ценностей, а когда это выходит в дикие формы, такие как гомосексуализм, лесбиянство, это близко к полному разрушению общества. Это одна из причин, почему европейцы выбирают православие", — считает Сергий Бондарев, настоятель Святого Благоверного князя Александра Невского в Копенгагене.

Свою веру мигранты не меняют. Абдала — из Ирака. У него уже четверо детей, думают с женой о пятом. "Мы – беженцы, и квартиру нам оплачивают, врач — бесплатно, плюс ежемесячное пособие 3 тысячи крон, еще на каждого ребенка — дополнительно тысяча с лишним", — рассказал Абдалла.

Отец большого венгерского семейства, повозмущавшись, хвастается, что он скоро опять станет папой. Уже в восьмой раз. И поддержка правительства как нельзя кстати. Если опыт Венгрии будет удачным, может, тогда и соседи поверят в своих жителей, а не будут заполнять вакуум чужаками.