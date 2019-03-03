Реорганизация пенитенциарных учреждений: ФСИН сэкономит миллиарды

Автор: Дмитрий Киселёв

27 февраля Владимир Путин провел совещание с правительством. В центре внимания — исполнение поручений президента, данных в Послании Федеральному Собранию 20 февраля. Глава Минфина Антон Силуанов доложил: деньги на все социальные обязательства, а это 900 миллиардов рублей, на ближайшие пять лет есть.

Но Владимиру Путину важны детали. Обещанные в Послании социальные выплаты не должны оборачиваться для людей разочарованием, как это произошло с прибавкой к пенсии в тысячу рублей с января этого года. Прибавку получили далеко не все, и Путин, как помним, потребовал пересчитать.

"Предполагается, что указанный перерасчет, а вы дали поручение сделать его с 1 января 2019 года, затронет порядка 12% неработающих на сегодняшний день пенсионеров, пенсия которых вместе с ежемесячной денежной выплатой при ее наличии, естественно, ниже прожиточного минимума в соответствующем регионе", — отметила зампред правительства Татьяна Голикова.

"Не забудьте о необходимости подготовки методик исчисления прожиточного минимума пенсионера в регионах. Потому что там повысится у кого то густо, у кого-то пусто", — сказал глава государства.

В Послании президент поручил выплачивать "земским докторам" и "земским учителям", тем кто приезжает работать в маленькие города и села, "подъемные" в размере миллиона рублей, а фельдшерам — 500 тысяч. Но когда эти средства вдруг попали под подоходный налог, то Путин потребовал от правительства эту несправедливость исправить.

"Что это означает на практике? Это означает, что земский доктор, а теперь и Земский учитель получают не миллион рублей, а 870 рублей. И фельдшер получает не 500 тысяч, а 435. Зачем мы это делаем? Давайте мы решим этот вопрос, люди чистыми должны получать эти деньги. Или нужно добавлять на объем НДФЛ либо просто освободить от выплаты этого налога. И я хотел бы, чтобы Антон Германович с этого начал. Как вы полагаете лучше сделать?" – спросил Путин Силуанова.

"Необходимо освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ, чтобы люди получали чистые суммы, которые были озвучены в Послании. Это миллион рублей и 500 тысяч. И это будет распространяться и на врачей и на учителей", — заверил Силуанов.

Президент пообещал чиновникам внимательно следить за их работой и за исполнением всех социальных обязательств. Спрашивать будет строго.

"Буду внимательно смотреть за тем, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано, а что – нет. Я очень рассчитываю на то, что мы будем с вами работать очень напряженно, потому что цели, задачи, которые были сформулированы в Послании, носят не отвлеченный, не абстрактный характер, они все очень конкретные, и люди, безусловно, ждут от нас с вами эффективной, результативной работы", — подчеркнул Владимир Путин.

В Послании Президент России уже не в первый раз обратил внимание на условия ведения бизнеса в стране. В том смысле, что "добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, чувствуя риск уголовного наказания". Если же все же суд счел необходимым поместить подозреваемого в следственный изолятор — СИЗО — то эту меру не стоит затягивать.

"При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой безо веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий", — отметил президент.

Быть может, кто-то скажет, ну, и что, Путин ведь уже говорит об этом не в первый раз, а воз и ныне там. Да не там. Путин просто последователен в своих целях, и положение реально меняется. Во всяком случае тюремное население в России уменьшается из года в год. И, по данным Федеральной службы исполнения наказаний, на начало февраля в неволе были 557 тысяч 684 человека. Из них почти 99 тысяч — в СИЗО. Это на 330 тысяч меньше, чем десять лет назад. Убедительное сокращение. Более того, гуманизация системы наказаний в России привела к тому, что сейчас реальный срок лишения свободы получают лишь менее трети осужденных – 29%.

Автор: Андрей Ивлев

За колючей проволокой — пустота. До Нижнего Новгорода — более 350 километров. Исправительная колония №8 в поселке Южный Нижегородской области прекратила свое существование. Сидельцев расселили.

2014 год. В бараках — осужденные. Видно, что некоторые кровати пустуют. Уже тогда в колонии был жуткий недобор. Вместо положенных 600 сидельцев едва насчитывалась сотня. К тому же строения приходили в негодность, а процесс этапирования сюда осужденных влетал в копеечку.

Заключенных этой колонии расселяли одновременно по четырем исправительным учреждениям. Двухъярусные кровати — это, пожалуй, единственное, что напоминает о том, что здесь были осужденные.

Для поселка Южный колония была, что называется, градообразующим предприятием. Жители, большинство из которых — бывшие сотрудники, сейчас переживают за будущее поселка.

Нижегородская колония — одна из ста, закрытых в последние два года. Количество заключенных в России достигло исторического минимума. Всего в колониях и тюрьмах сейчас содержатся 467 тысяч человек. 10 лет назад было в два раза больше. Сокращение сидельцев, по мнению экспертов, — результат гуманизации системы наказаний. Лишение свободы получает треть осужденных. Суды стали чаще назначать альтернативные наказания, не связанные с изоляцией от общества. В итоге в некоторых казенных домах возникает ситуация, когда сотрудников больше, чем заключенных.

"Ликвидации у нас подлежат прежде всего исправительные учреждения, которые находятся в ветхом состоянии, многие из них являются аварийными. Для поддержания и функционирования требуются большие финансовые затраты", — сказал Игорь Вединяпин, начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН РФ.

В Свердловской области закрылась старейшая колония — "Черный беркут". 70 лет сюда свозили самых опасных преступников. Здесь отбывали наказание убийцы, маньяки, террористы. Условия — предельно жесткие.

Среди известных заключенных, отбывавших наказание в "Черном беркуте" — националист Илья Тихомиров. В 2006 году он вместе с друзьями собрал бомбу и отнес ее на Черкизовский рынок. Тогда погибли 14 человек, 60 пострадали. Познав режим "Черного Беркута", Тихомиров в многочисленных интервью журналистам говорил, что раскаивается.

В последние годы количество сидельцев и здесь заметно снизилось. Корпуса затерянных в тайге зданий находились в аварийном состоянии. Особо опасные преступники сейчас содержатся в других колониях. Среди них — "Снежинка" в Хабаровском крае, "Белый лебедь" в Пермском, "Черный дельфин" в Оренбургской области.

В "Черном дельфине" особо опасные преступники содержатся в одиночных камерах. В них круглосуточно горит свет, ведется постоянное видеонаблюдение. Когда заключенного переводят в другой корпус, ему завязывают глаза, чтобы невозможно было запомнить план здания. О ликвидации таких колоний речь пока не идет.

Законсервированная часть бывшей колонии для несовершеннолетних в Казани. В последнее время количество осужденных здесь сократилось, учреждение в итоге закрыли, несовершеннолетних перевели в пермскую исправительную колонию. В здании, где раньше располагалась школа, сейчас тишина. Кабинеты закрыты, двери опечатаны.

Казанский исправительный центр, созданный на базе ликвидированной колонии, — своего рода ноу-хау Федеральной службы исполнения наказаний. Вину осужденные здесь искупают трудом. Такое альтернативное лишение свободы появилось в России сравнительно недавно.

На принудительные работы направляют за очень хорошее поведение в конце срока либо за преступления небольшой или средней тяжести. Осужденные центра работают на предприятиях, с которыми у ФСИН России заключен договор. За работу получают зарплату.

Осужденная за употребление и сбыт героина Ольга Колесникова трудится на автомойке. После рабочего дня возвращается в общежитие. Здесь осужденные проводят свободное время, едят и ночуют. В центре разрешены Интернет и мобильные телефоны. Ольга рада, что регулярно может звонить детям. В Казань ее перевели из Йошкар-Олы. Заслужила смягчение за хорошее поведение. Позади шесть с половиной лет колонии общего режима. Остались еще три года.

Осужденный за угон автомобиля Дмитрий Глушков в исправительный центр прибыл сам — это разрешает закон, если преступление совершено впервые. Отбывая наказание, он старается помогать семье.

В исправительном центре запрещены алкоголь и даже дрожжи. Никаких игральных карт и принадлежностей для нанесения татуировок. Покидать территорию без разрешения администрации нельзя. За нарушения минимум — штраф, максимум — отправка в реальную колонию.

Такие заведения появятся и в других регионах. В то же время процесс ликвидации колоний продолжится. Обязательно по согласованию с региональными властями. Если по каким-то причинам возникнут разногласия, в ситуацию вмешается правительство. По подсчетам ФСИН, такая реорганизация позволит сэкономить миллиарды бюджетных денег.